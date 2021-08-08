Швеция: Суперэттан 2021
0:1
15' ГолДегерлунд Маркус
0:2
44' ГолEdin Hamidovic
45' Желтая карточкаФендрих Фредрик
1:2
58' ГолПлана Леонард
70' Желтая карточкаХиндрикес Понтус
2:2
71' ГолЗеттерстрём Александр
84' Желтая карточкаМахолли Шкодран
3:2
87' ГолЛундин Антон
23
Лундин
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лундин ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинПолузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
15'
44'
0:2
45'
58'
1:2
70'
71'
84'
87'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|6 (2)
|0.4
|2.
|Йоханссон Александр
|2
|0.13
|3.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.13
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.13
|5.
|Лундин Антон
|1
|0.07
|6.
|Махолли Шкодран
|1
|0.07
|7.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.07
|8.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.07
|9.
|Селлин Роббин
|0
|0
|10.
|Перссон Хоаким
|0
|0
|11.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|12.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|13.
|Уильямс Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.33
|2.
|Эдквист Адриан
|5
|0.33
|3.
|Бук Робин
|3
|0.2
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.13
|5.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.07
|6.
|Edin Hamidovic
|1
|0.07
|7.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.07
|8.
|Бекай Перпарим
|1
|0.07
|9.
|Николич Марко
|1
|0.07
|10.
|Люнг Даниэль
|1
|0.07
|11.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.07
|12.
|Свенссон Йеспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|2.
|Лильестранд Маттиас
|4
|0
|3.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|4.
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|7.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|8.
|Плана Леонард
|2
|0
|9.
|Тити Адиль
|2
|0
|10.
|Селлин Роббин
|1
|0
|11.
|Лундин Антон
|1
|0
|12.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|13.
|Мавила Натан
|1
|0
|14.
|Макаси Мозес
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|3
|0
|2.
|Бекай Перпарим
|3
|0
|3.
|Крона Себастьян
|3
|0
|4.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|5.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|6.
|Омонди Эрик
|1
|0
|7.
|Кваква Энок
|1
|0
|8.
|Фендрих Фредрик
|1
|0
|9.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|10.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|11.
|Николич Марко
|1
|0
|12.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|13.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|14.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|15.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Йёнчёпинг
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте
Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС
Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг
Последние игры между собой
Браге: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Браге 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан Браге 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:0 Браге Суперэттан Браге 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Браге Суперэттан Йёнчёпинг 3:0 Браге Суперэттан Браге 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан Браге 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|9.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 19
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 20
|14
|14.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 17
|14
|15.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|18 - 26
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|6
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1