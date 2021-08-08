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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
3:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
15' Гол
Дегерлунд Маркус
0:2
44' Гол
Edin Hamidovic
45' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
1:2
58' Гол
Плана Леонард
70' Желтая карточка
Хиндрикес Понтус
2:2
71' Гол
Зеттерстрём Александр
84' Желтая карточка
Махолли Шкодран
3:2
87' Гол
Лундин Антон
90'+10
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
18
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Лильестранд
Маттиас
2
Зеттерстрём
Александр
14
Сёдерберг
Никлас
23
Лундин
Оскар
5
Тити
Адиль
3
Макаси
Мозес
10
Плана
Леонард
9
Карлберг
Дуглас
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
19
Бук
Робин
22
Люнг
Даниэль
16
Edin
Hamidovic
10
Омонди
Эрик
Браге
4-4-2
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 6 (2) 0.4
2. Йоханссон Александр 2 0.13
3. Карлберг Дуглас 2 0.13
4. Сёдерберг Никлас 2 0.13
5. Лундин Антон 1 0.07
6. Махолли Шкодран 1 0.07
7. Антонссон Бьярни 1 0.07
8. Зеттерстрём Александр 1 0.07
9. Селлин Роббин 0 0
10. Перссон Хоаким 0 0
11. Лильестранд Маттиас 0 0
12. Хиндрикес Понтус 0 0
13. Уильямс Ноа 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омонди Эрик 5 (1) 0.33
2. Эдквист Адриан 5 0.33
3. Бук Робин 3 0.2
4. Страндсатер Даниэль 2 0.13
5. Зейдан Мустафа 1 0.07
6. Edin Hamidovic 1 0.07
7. Дегерлунд Маркус 1 0.07
8. Бекай Перпарим 1 0.07
9. Николич Марко 1 0.07
10. Люнг Даниэль 1 0.07
11. Нордстрем Элиас 1 0.07
12. Свенссон Йеспер 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Хиндрикес Понтус 5 0
2. Лильестранд Маттиас 4 0
3. Антонссон Бьярни 2 1
4. Зеттерстрём Александр 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Уильямс Ноа 3 0
7. Сёдерберг Никлас 3 0
8. Плана Леонард 2 0
9. Тити Адиль 2 0
10. Селлин Роббин 1 0
11. Лундин Антон 1 0
12. Махолли Шкодран 1 0
13. Мавила Натан 1 0
14. Макаси Мозес 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Хилтунен Лукас 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 3 0
2. Бекай Перпарим 3 0
3. Крона Себастьян 3 0
4. Зейдан Мустафа 2 0
5. Дегерлунд Маркус 0 1
6. Омонди Эрик 1 0
7. Кваква Энок 1 0
8. Фендрих Фредрик 1 0
9. Эдквист Адриан 1 0
10. Ламин Адам Бен 1 0
11. Николич Марко 1 0
12. Густафсон Элиас 1 0
13. Страндсатер Даниэль 1 0
14. Родеблад Лове Кевин 1 0
15. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 12.5% (2) 12.5% (2) 0 18.75% (3) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Йёнчёпинг 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте
Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС
Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг

Последние игры между собой

Браге: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Браге 1:4 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 Браге Суперэттан Браге 3:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 Браге Суперэттан
Браге 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан Браге 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:0 Браге Суперэттан Браге 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Браге Суперэттан Йёнчёпинг 3:0 Браге Суперэттан Браге 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан Браге 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 14 7 3 4 20 - 11 24
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
9. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 14 - 19 17
12. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
13. Акрополис Заявка 14 3 5 6 11 - 20 14
14. ГАИС Заявка 14 4 2 8 11 - 17 14
15. Васалунд Заявка 14 4 1 9 18 - 26 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
13. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
14. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
16. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
3. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 6 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
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Где смотреть матч Браге 3:2 Йёнчёпинг онлайн




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