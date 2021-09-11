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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
3:1
Конец матча
Акрополис
0'
0:1
41' Гол
Сиводедов Кристиан Рубио
43' Желтая карточка
Eric Nohlgren
1:1
55' Гол
Дальквист Хампус
2:1
64' Гол
Густафсон Элиас
3:1
66' Гол в свои ворота
Бьоркман Йеспер
90'+5
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
20
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
25
Peru
Ruiz
9
Зелькович
Айдин
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
2
Вейлид
Сесар
7
Хаммар
Фредрик
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
27
Фигероа
Эрик
16
Бурман
Маркус
11
Боувин
Маттиас
Эргрюте
3-4-3
Акрополис
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 9 0.45
2. Полсон Дэниел 4 0.2
3. Андреассон Антон 2 0.1
4. Дальквист Хампус 2 0.1
5. Сьогрелл Херман 1 0.05
6. Ailton Jose Almeida1 1 0.05
7. Раскай Анель 1 0.05
8. Густафсон Элиас 1 0.05
9. Ланс Антон 0 0
10. Азулай Джонатан 0 0
11. Акерманн Кевин 0 0
12. Eric Nohlgren 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 7 (1) 0.35
2. Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.15
3. Фигероа Эрик 2 0.1
4. Ларссон Даниэль 2 0.1
5. Линдквист Никлас 1 0.05
6. Стадлер Эндрю 1 0.05
7. Боувин Маттиас 1 0.05
8. Вейлид Сесар 1 0.05
9. Петтерссон Оскар 1 0.05
10. Kewin Lounis 1 0.05
11. Осбринк Понтус 0 0
12. Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Брорссон Арвид 3 1
2. Полсон Дэниел 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Дальквист Хампус 2 0
8. Ланс Антон 1 0
9. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
10. Акерманн Кевин 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0
12. Eric Nohlgren 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 5 0
2. Хаммар Фредрик 4 0
3. Никопулос Сотириос 4 0
4. Перссон Оскар 2 1
5. Альборнос Маурисио 3 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Бьоркман Йеспер 1 0
12. Некроуф Ламин 1 0
13. Боувин Маттиас 1 0
14. Бурман Маркус 1 0
15. Абрахамссон Александер 1 0
16. Селин Себастьян 1 0
17. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
18. Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2)
Акрополис 5% (1) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте
Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис
Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге

Последние игры между собой

Эргрюте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Акрополис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Акрополис 0:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:1 Акрополис Суперэттан Акрополис 2:0 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
4. Ландскруна 2:1 Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю 0:1 Заявка 20 9 5 6 26 - 20 32
6. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
10. Вестерос 1:0 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
14. ГАИС 1:2 Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
15. Фалькенберг 0:2 Заявка 20 5 4 11 22 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 2:1 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю 0:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 1:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС 1:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС 1:2 Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна 2:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 2 1 7 9 - 18 7
14. Вестерос 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 7 0
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Где смотреть матч Эргрюте 3:1 Акрополис онлайн




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