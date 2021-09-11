Швеция: Суперэттан 2021
0:1
41' ГолСиводедов Кристиан Рубио
43' Желтая карточкаEric Nohlgren
1:1
55' ГолДальквист Хампус
2:1
64' ГолГустафсон Элиас
3:1
66' Гол в свои воротаБьоркман Йеспер
21
Раскай
Анель
25
Peru
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Peru RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Главак РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фигероа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
41'
43'
55'
64'
2:1
66'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|9
|0.45
|2.
|Полсон Дэниел
|4
|0.2
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.1
|4.
|Дальквист Хампус
|2
|0.1
|5.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.05
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.05
|7.
|Раскай Анель
|1
|0.05
|8.
|Густафсон Элиас
|1
|0.05
|9.
|Ланс Антон
|0
|0
|10.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|11.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|12.
|Eric Nohlgren
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.35
|2.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.15
|3.
|Фигероа Эрик
|2
|0.1
|4.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Линдквист Никлас
|1
|0.05
|6.
|Стадлер Эндрю
|1
|0.05
|7.
|Боувин Маттиас
|1
|0.05
|8.
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|9.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Kewin Lounis
|1
|0.05
|11.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|12.
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брорссон Арвид
|3
|1
|2.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Дальквист Хампус
|2
|0
|8.
|Ланс Антон
|1
|0
|9.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|10.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
|12.
|Eric Nohlgren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|2.
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|3.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|4.
|Перссон Оскар
|2
|1
|5.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|12.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|13.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|14.
|Бурман Маркус
|1
|0
|15.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|16.
|Селин Себастьян
|1
|0
|17.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|18.
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|Акрополис
|5% (1)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте
Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис
Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Акрополис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|4.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 20
|32
|6.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|14.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|7
|0