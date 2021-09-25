Швеция: Суперэттан 2021
ГАИС
0:0
Конец матча
Фалькенберг
13' Желтая карточкаNsima Peter
41' Желтая карточкаGodwin Aguda
45' Желтая карточкаАндерсен Никлас
54' Желтая карточкаЯтта Нуха
10
Эгнелль
Адам
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
13'
41'
45'
54'
86'
История личных встреч
ГАИС
Фалькенберг
6 матчей
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.29
|Линдберг Юлиус
|3
|0.14
|Стернер Даниэль
|3
|0.14
|Вангберг Август
|2
|0.1
|Марич Аднан
|2
|0.1
|Линдберг Йонас
|1
|0.05
|Александерссон Виктор
|1
|0.05
|Лумбана Борис
|1
|0.05
|Эрнблом Филип
|1
|0.05
|Каргбо Майкл
|1
|0.05
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|6
|0.27
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.18
|Веде Антон
|3
|0.14
|Нильссон Мелькер
|2
|0.09
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.09
|Энглунд Тобиас
|1
|0.05
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.05
|Эрикссон Адам
|1
|0.05
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|Godwin Aguda
|1
|0.05
|Бьерклунд Калле
|1
|0.05
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|4
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|2
|0
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Карлссон Матиас
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|5
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Озен Махмут
|1
|0
|Даль Линус
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11Браге 1:4 ГАИС Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг
Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фалькенберг 0:2 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 21
|37
|5.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 23
|35
|6.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|28 - 21
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 26
|30
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1