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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
0:0
Конец матча
Фалькенберг
0'
13' Желтая карточка
Nsima Peter
41' Желтая карточка
Godwin Aguda
45' Желтая карточка
Андерсен Никлас
54' Желтая карточка
Ятта Нуха
90'+4
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
25
Линдберг
Йонас
11
Линдберг
Юлиус
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
2
Godwin
Aguda
14
Nsima
Peter
ГАИС
3-4-3
Фалькенберг
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Фалькенберг

6 матчей

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.29
Линдберг Юлиус 3 0.14
Стернер Даниэль 3 0.14
Вангберг Август 2 0.1
Марич Аднан 2 0.1
Линдберг Йонас 1 0.05
Александерссон Виктор 1 0.05
Лумбана Борис 1 0.05
Эрнблом Филип 1 0.05
Каргбо Майкл 1 0.05
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизито Кваме 6 0.27
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.18
Веде Антон 3 0.14
Нильссон Мелькер 2 0.09
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.09
Энглунд Тобиас 1 0.05
Карлссон Тобиас II 1 0.05
Эрикссон Адам 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Godwin Aguda 1 0.05
Бьерклунд Калле 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 4 0
Вангберг Август 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Андерссон Йохан II 2 0
Андерсен Никлас II 2 0
Грозданич Эмин 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Карлссон Матиас 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 8 1
Норен Аксель 5 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Nsima Peter 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Озен Махмут 1 0
Даль Линус 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Браге 1:4 ГАИС Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг
Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фалькенберг 0:2 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 21 11 4 6 31 - 21 37
5. Ландскруна 0:0 Заявка 22 10 5 7 29 - 23 35
6. Норрбю 0:0 Заявка 22 9 8 5 28 - 21 35
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:0 Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос 0:2 Заявка 22 5 8 9 23 - 32 23
14. Васалунд 0:1 Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль 2:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос 0:2 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд 0:1 Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Андерсен Никлас II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Godwin Aguda получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Эрнблом Филип уходит с поля. Вангберг Август выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Nsima Peter получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ГАИС 0:0 Фалькенберг онлайн




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