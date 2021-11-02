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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Фалькенберг
0'
0:1
10' Гол
Даль Линус
1:1
15' Гол
Мюрестам Давид
65' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
90' Желтая карточка
Адриан Самуэль
90'+5
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
31
Норинг
Виктор
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
8
Карлссон
Тобиас
II
28
Нильссон
Мелькер
6
Веде
Антон
20
Даль
Линус
17
Адриан
Самуэль
25
Энглунд
Тобиас
9
Хинтса
Оливер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Фалькенберг
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Фалькенберг

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
А
2:0
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:0
С
1:2
С
2:4
С
4:0
С
3:3
С
0:1
С
2:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 13 0.48
Энгблум Понтус 7 (2) 0.26
Андерссон Эрик 4 0.15
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Мюрестам Давид 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.22
Кизито Кваме 6 0.22
Веде Антон 4 0.15
Хинтса Оливер 3 0.11
Нильссон Мелькер 2 0.07
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.07
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Даль Линус 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 5 0
Халлениус Линус 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 9 1
Норен Аксель 6 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Даль Линус 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
5
20%
3
21%
1-15
4
16%
2
14%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
3
12%
2
14%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
4
31%
7
30%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
3
23%
8
33%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Забито

39
31
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
6
15%
6
19%
1-15
7
18%
7
23%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
10
26%
7
23%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
7
18%
4
13%
76-90

Пропущено

26
47
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
4
15%
2
4%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
4
15%
13
28%
46-60
6
23%
7
15%
61-75
8
31%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1
ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 27 17 5 5 39 - 23 56
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг Заявка 27 13 7 7 43 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 27 12 5 10 36 - 32 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
16. Васалунд Заявка 27 6 5 16 31 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
14. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мюрестам Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Даль Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Фалькенберг онлайн


 

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