Швеция: Суперэттан 2021
Норрбю
1:1
Конец матча
Треллеборг
23' Желтая карточкаМодиг Йеспер
34' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
1:0
34' ПенальтиВукоевич Диян
78' Желтая карточкаОсманагич Нино
1:1
81' ГолСаид Мохаммед
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
23'
34'
1:0
78'
81'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|11 (4)
|0.52
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.19
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.14
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.1
|5.
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.05
|6.
|Браннефальк Йохан
|1
|0.05
|7.
|Османагич Нино
|1
|0.05
|8.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.05
|9.
|Аргудо Луис
|1
|0.05
|10.
|Сало Александр
|1
|0.05
|11.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.05
|12.
|Пекальски Иво
|0
|0
|13.
|Берг Виктор
|0
|0
|14.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|6
|0.29
|2.
|Оффия Генри
|4
|0.19
|3.
|Бркич Харис
|3
|0.14
|4.
|Косица Дзенис
|3
|0.14
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.14
|6.
|Хоканссон Маттиас
|2
|0.1
|7.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.1
|8.
|Блумберг Юхан
|1
|0.05
|9.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.05
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.05
|11.
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|12.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.05
|13.
|Модиг Йеспер
|0
|0
|14.
|Амин Симон
|0
|0
|15.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|7
|0
|2.
|Османагич Нино
|5
|0
|3.
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|5.
|Эрквист Расмус
|4
|0
|6.
|Стремберг Робин
|3
|0
|7.
|Мохамад Аббас
|3
|0
|8.
|Аргудо Луис
|3
|0
|9.
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|10.
|Вукоевич Диян
|2
|0
|11.
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|12.
|Сало Александр
|2
|0
|13.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|14.
|Берг Виктор
|2
|0
|15.
|Ткалчич Никола
|1
|0
|16.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|17.
|Олссон Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|7
|0
|2.
|Петрович Петар
|5
|0
|3.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|4.
|Амин Симон
|4
|0
|5.
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|6.
|Тидеман Антон
|2
|0
|7.
|Оффия Генри
|2
|0
|8.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|9.
|Косица Дзенис
|1
|0
|10.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|11.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|12.
|Модиг Йеспер
|1
|0
|13.
|Бркич Харис
|1
|0
|14.
|Йенссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Треллеборг
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =6 -5Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис
Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг
Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Треллеборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 21
|31
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 22
|29
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|20
|7
|2
|11
|20 - 24
|23
|12.
|Браге
|0:2 Заявка
|21
|5
|6
|10
|24 - 31
|21
|13.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 36
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 11
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|0:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0