Швеция: Суперэттан 2021
0:1
8' ГолБьорндал Эрик
30' Желтая карточкаЖорж Шарбель
64' Желтая карточкаСалем Адам Ид
0:1
66' Не забитый пенальтиРибейро Педро
73' Желтая карточкаСисей Кебба
82' Желтая карточкаАли Таха Абди
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
8'
0:1
30'
64'
66'
0:1
73'
82'
История личных встреч
Васалунд
Вестерос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|5
|0.19
|Андуе Александер
|5
|0.19
|Траоре Маи
|5
|0.19
|Вамбани Антони
|3
|0.12
|Булут Экин
|3 (1)
|0.12
|Дурмаз Элиас
|2
|0.08
|Жорж Шарбель
|2
|0.08
|Авдич Денни
|2
|0.08
|Ясуока Такуто
|1
|0.04
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.04
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|7
|0.27
|Бьорндал Эрик
|7
|0.27
|Проделль Виктор
|4
|0.15
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.12
|Троне Филип
|2
|0.08
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|9
|0
|Жорж Шарбель
|5
|1
|Вамбани Антони
|6
|0
|Салем Адам Ид
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
1 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
8
53%
1
7%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
30%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
27%
0
0%
1-15
4
15%
7
39%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
2
8%
2
11%
76-90
Забито
29
32
6 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
1
3%
4
13%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
3
10%
7
22%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
12
41%
3
9%
76-90
Пропущено
46
34
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
13
28%
2
6%
1-15
5
11%
11
32%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
8
17%
4
12%
46-60
10
22%
4
12%
61-75
5
11%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Васалунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1
Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2
Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|16
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|13
|1
|2
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|9
|0