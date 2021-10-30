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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
2:2
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
1' Гол
Бьорндал Эрик
44' Желтая карточка
Eric Nohlgren
46' Желтая карточка
55' Желтая карточка
Али Таха Абди
2:0
58' Гол
Бьорндал Эрик
61' Желтая карточка
Рибейро Педро
62' Желтая карточка
Густафсон Элиас
86' Желтая карточка
Peru Ruiz
87' Желтая карточка
Сахлин Ханнес
87' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
2:1
89' Гол
Зелькович Айдин
2:2
90' Гол
Ailton Jose Almeida1
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
77
Бьорндал
Эрик
27
Али
Таха
Абди
1
Андерссон
Фредрик
5
Ланс
Антон
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
3
Азулай
Джонатан
11
Густафсон
Элиас
20
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
17
Дальквист
Хампус
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
Вестерос
3-5-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Эргрюте

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 9 0.33
Йоханссон Саймон 7 0.26
Проделль Виктор 4 0.15
Лагербильке Густав 3 (2) 0.11
Dusan Jajic 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Эдлунд Олле 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 17 (2) 0.63
Полсон Дэниел 5 0.19
Андреассон Антон 2 0.07
Дальквист Хампус 2 0.07
Густафсон Элиас 2 0.07
Ailton Jose Almeida1 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Хаглинд-Сангре Маркус 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Андерссон Фредрик 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Сабах Лоусон 3 0
Али Таха Абди 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Рибейро Педро III 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Сахлин Ханнес 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Дальквист Хампус 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Peru Ruiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
4
21%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
2
11%
6
32%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
7
35%
4
21%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
7
37%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
38%
5
36%
76-90

Забито

34
35
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
5
15%
2
6%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
9
26%
7
20%
46-60
5
15%
7
20%
61-75
3
9%
8
23%
76-90

Пропущено

36
33
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
6%
5
15%
1-15
11
31%
5
15%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
10
28%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2
Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 26 12 7 7 40 - 23 43
4. Треллеборг Заявка 26 11 9 6 38 - 30 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
10. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
12. Акрополис Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге Заявка 26 7 9 10 33 - 37 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 13 6 2 5 19 - 12 20
10. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
11. Акрополис Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
9. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Eric Nohlgren получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Бьорндал Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 2:2 Эргрюте онлайн




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