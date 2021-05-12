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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
0:3
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
44' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
0:1
66' Гол
Сахрауи Осам
84' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
0:2
89' Гол
Доннум Арон
0:3
90' Гол
Доннум Арон
90'+6
1
Опдаль
Хокон
2
Бломберг
Оле-Дидрик
4
Кольскоген
Оле
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
9
Странд
Петтер
19
Твейта
Йон-Хельге
16
Тейлор
Роберт
5
Грогард
Томас
11
Бамба
Дауда
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
10
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
11
Amor
Layoni
Бранн
4-2-3-1
Волеренга
4-3-3

Ход матча

44'
 
Кристенсен Тобиас
46'
Делаверис Филип
Бломберг Оле-Дидрик
 
59'
 
Сахрауи Осам
Кристенсен Тобиас
66'
0:1
Сахрауи Осам
(Доннум Арон)
71'
Расмуссен Матиас
Твейта Йон-Хельге
 
75'
Moonga Simba
Тейлор Роберт
 
76'
David Moeller Wolfe
Грогард Томас
 
79'
 
Henrik Udahl
Кьяртанссон Видар
80'
 
Хорн Майер
Amor Layoni
82'
Селанн-Хеггебе Эуне
Бамба Дауда
 
84'
 
Борхгревинк Кристиан
89'
0:2
Доннум Арон
(Клаессон Кристоффер)
90'
0:3
Доннум Арон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 1 0.5
2. Странд Петтер 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннум Арон 2 1
2. Сахрауи Осам 1 0.5
3. Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Форрен Вегард 1 0
2. Бармен Кристоффер 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Кристенсен Тобиас 1 0
2. Борхгревинк Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 0 0 100% (1) 0 0 0
 Волеренга 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес Будё-Глимт 4:1 Бранн
Бранн 0:1 Осане Согндаль 4:1 Бранн Бранн 2:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Бранн Бранн 2:1 Одд Старт 1:1 Бранн Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Волеренга 1:1 Русенборг Волеренга 3:4 Тромсё Волеренга 6:1 Рёуфосс Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 4:0 Старт Викинг 2:2 Волеренга Волеренга 1:0 Русенборг Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга

Последние игры между собой

Бранн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Волеренга: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Волеренга 5:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Кристиансунд 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Русенборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тромсё 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мольде 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Викинг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
2. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 2 0 0
3. Викинг Бериша Ветон 1 0 0
4. Мольде Андерсен Эйрик Улланд 1 0 0
5. Будё-Глимт Салтнес Ульрик 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Ховланд Эвен 1 0
2. Бранн Форрен Вегард 1 0
3. Кристиансунд Кастрати Фламур 1 0
4. Будё-Глимт Мо Бреде 1 0
5. Мольде Хуссейн Эцаз 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кристенсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бранн 0:3 Волеренга онлайн

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