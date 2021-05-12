Норвегия: Типпелиген 2021
44' Желтая карточкаКристенсен Тобиас
0:1
66' ГолСахрауи Осам
84' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
0:2
89' ГолДоннум Арон
0:3
90' ГолДоннум Арон
11
Бамба
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Moonga Simba
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
11 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
14 Henrik UdahlНападающий
-
39 Seedy Jatta
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
66'
0:1
89'
90'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|1
|0.5
|2.
|Странд Петтер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннум Арон
|2
|1
|2.
|Сахрауи Осам
|1
|0.5
|3.
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|1
|0
|2.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|2.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес Будё-Глимт 4:1 Бранн
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =7 -3Волеренга 1:1 Русенборг Волеренга 3:4 Тромсё Волеренга 6:1 Рёуфосс Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 4:0 Старт Викинг 2:2 Волеренга Волеренга 1:0 Русенборг Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга
Последние игры между собой
Бранн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Волеренга: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Волеренга 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тромсё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
|2.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|0
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|1
|0
|0
|4.
|Мольде
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Ховланд Эвен
|1
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|1
|0
|3.
|Кристиансунд
|Кастрати Фламур
|1
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Мольде
|Хуссейн Эцаз
|1
|0