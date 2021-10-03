Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
1:3
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6655
Мольде
0:1
19' ГолАндерсен Эйрик Улланд
1:1
28' ГолВаллем Конрад
1:2
42' ГолОмойджуфано Охи
52' Желтая карточкаЛиннес Мартин
1:3
64' ГолАндерсен Эйрик Улланд
88' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
19'
28'
1:1
42'
1:2
52'
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 19
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Одд
Мольде
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.52
|Свеннсен Сандер
|6
|0.29
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.19
|Китолано Джошуа
|2
|0.1
|Ролантссон Гилли
|1
|0.05
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|22
|1.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.29
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.1
|Хестад Эйрик
|2
|0.1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.1
|Риса Бирк
|2
|0.1
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.1
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Грёдем Магнус
|1
|0.05
|Синюан Шерифф
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|5
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Синюан Шерифф
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
5
28%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
3
16%
76-90
Пропущено
18
14
12 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
6
33%
1
7%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
33
5 В 1-ом тайме 20
6 Во 2-ом тайме 13
2 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
1
9%
6
18%
1-15
1
9%
8
24%
16-30
3
27%
6
18%
31-45
3
27%
7
21%
46-60
2
18%
2
6%
61-75
1
9%
4
12%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-ом тайме 4
12 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
6
25%
2
18%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
36%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Забито
29
52
14 В 1-ом тайме 32
15 Во 2-ом тайме 20
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 3
3
10%
9
17%
1-15
3
10%
12
23%
16-30
8
28%
11
21%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
5
17%
4
8%
61-75
5
17%
7
13%
76-90
Пропущено
42
25
24 В 1-ом тайме 9
18 Во 2-ом тайме 16
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 13
8
19%
3
12%
1-15
8
19%
3
12%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
9
21%
2
8%
46-60
6
14%
8
32%
61-75
3
7%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1
Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0 Одд - Будё-Глимт 1:0
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0
Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|2.
|Мольде
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|51 - 26
|41
|3.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1