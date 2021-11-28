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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
2:3
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
1:0
4' Гол
Бюэ Бендик
6' Желтая карточка
Муколли Агон
32' Желтая карточка
Макдермот Шон
1:1
41' Гол
Лёкберг Кристоффер
2:1
66' Гол
Ертсен Торгиль
81' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
2:2
88' Пенальти
Бериша Ветон
2:3
90' Гол
Бьёрсхоль Сондре
90' Красная карточка
Брекало Давид
90'+7
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
7
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
13
Бюэ
Бендик
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
Кристиансунд
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Викинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Т
3:2
Т
3:5
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.21
Бюэ Бендик 6 (2) 0.21
Ертсен Торгиль 5 0.18
Муколли Агон 4 0.14
Картум Сандер Эрик 4 0.14
Мава Мозес 4 0.14
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 21 (4) 0.75
Трипич Златко 7 (1) 0.25
Танген Харальд 5 0.18
Фридйонссон Самуэль 4 0.14
Кабран Кевин 3 0.11
Паттинама Шейн 2 0.07
Лёкберг Кристоффер 2 0.07
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Бьёрсхоль Сондре 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Simen Kvia-Egeskog 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Муколли Агон 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Макдермот Шон 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Брекало Давид 2 1
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
24
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
7
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Забито

13
30
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 15
1
8%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
4
31%
8
27%
76-90

Пропущено

26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
7
32%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
8
31%
4
18%
76-90

Забито

37
54
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
4
11%
4
7%
1-15
4
11%
6
11%
16-30
6
16%
6
11%
31-45
9
24%
10
19%
46-60
3
8%
13
24%
61-75
11
30%
30%
15
28%
76-90

Пропущено

42
47
16 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
5
12%
4
9%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
5
12%
13
28%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
9
21%
11
23%
61-75
12
29%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2
Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде 0:0 Заявка 28 16 6 6 64 - 36 54
3. Викинг Заявка 28 15 6 7 55 - 46 51
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Русенборг Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
6. Кристиансунд Заявка 28 13 4 11 37 - 42 43
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 Заявка 28 11 6 11 38 - 41 39
9. Хёугесунн Заявка 28 9 7 12 45 - 43 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Саннефьёрд Заявка 28 9 6 13 35 - 48 33
12. Тромсё Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Бранн 0:0 Заявка 28 4 11 13 34 - 51 23
16. Мьёндален Заявка 28 4 10 14 33 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
5. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
7. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 21 20
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Макдермот Шон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Муколли Агон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 2:3 Викинг онлайн


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