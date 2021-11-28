Норвегия: Типпелиген 2021
2:3
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
1:0
4' ГолБюэ Бендик
6' Желтая карточкаМуколли Агон
32' Желтая карточкаМакдермот Шон
1:1
41' ГолЛёкберг Кристоффер
2:1
66' ГолЕртсен Торгиль
81' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
2:2
88' ПенальтиБериша Ветон
2:3
90' ГолБьёрсхоль Сондре
90' Красная карточкаБрекало Давид
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
4'
1:0
6'
32'
41'
66'
2:1
81'
88'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Кристиансунд
Викинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.21
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.21
|Ертсен Торгиль
|5
|0.18
|Муколли Агон
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.14
|Мава Мозес
|4
|0.14
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|21 (4)
|0.75
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.25
|Танген Харальд
|5
|0.18
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.14
|Кабран Кевин
|3
|0.11
|Паттинама Шейн
|2
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.07
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Муколли Агон
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Макдермот Шон
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|6
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Брекало Давид
|2
|1
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
7
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Забито
13
30
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 15
1
8%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
4
31%
8
27%
76-90
Пропущено
26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
7
32%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
8
31%
4
18%
76-90
Забито
37
54
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
4
11%
4
7%
1-15
4
11%
6
11%
16-30
6
16%
6
11%
31-45
9
24%
10
19%
46-60
3
8%
13
24%
61-75
11
30%
30%
15
28%
76-90
Пропущено
42
47
16 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
5
12%
4
9%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
5
12%
13
28%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
9
21%
11
23%
61-75
12
29%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2
Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|64 - 36
|54
|3.
|Викинг
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 46
|51
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Русенборг
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 42
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|45 - 43
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 48
|33
|12.
|Тромсё
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|34 - 51
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|33 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7