Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
28' Гол в свои воротаСтёлос Александер
2:0
33' ГолМиккельсен Эугуст
39' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
85' Желтая карточкаTorje Naustdal
90' Желтая карточкаВестерлунн Никлас
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
-
32 Триге МатсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
28'
33'
69'
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|6
|0.29
|Тотлэнд Томас
|5
|0.24
|Миккельсен Эугуст
|5
|0.24
|Китолано Эрик
|3
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.1
|Ондрашек Зденек
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.38
|Вельде Кристоффер
|5
|0.24
|Лисет Сёндре
|4
|0.19
|Ндур Алиун
|4
|0.19
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.14
|Стёлос Александер
|2
|0.1
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Деслер Миккел
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.05
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
8
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
21%
3
14%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
20%
6
30%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
3
20%
4
20%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
26
34
14 В 1-ом тайме 13
12 Во 2-ом тайме 21
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
7
27%
11
32%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
5
19%
9
26%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
3
12%
6
18%
76-90
Пропущено
36
32
18 В 1-ом тайме 16
18 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
19%
4
13%
1-15
6
17%
7
22%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
7
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Тромсё 0:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Стабек 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|2.
|Мольде
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|51 - 26
|41
|3.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1