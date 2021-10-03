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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
2:0
Конец матча

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Стёлос Александер
2:0
33' Гол
Миккельсен Эугуст
39' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
85' Желтая карточка
Torje Naustdal
90' Желтая карточка
Вестерлунн Никлас
90'+3
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
14
Миккельсен
Эугуст
12
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Сандберг
Никлас
13
Самуэльсен
Мартин
11
Вельде
Кристоффер
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

28'
Стёлос Александер
1:0
33'
Миккельсен Эугуст
(Тотлэнд Томас)
2:0
39'
 
Теркильдсен Петер
69'
 
Ндур Алиун
Санде Мадс
71'
Ондрашек Зденек
Эспейор Рунар
 
74'
 
Содерлунд Александер
Самуэльсен Мартин
80'
Бернтсен Даниэль
Китолано Эрик
 
80'
Амундсен Исак
Эйванн Каспер
 
81'
 
Torje Naustdal
Сандберг Никлас
85'
 
Torje Naustdal
86'
Андерсен Магнус
Опсал Сакариас
 
86'
Арнарсон Адам
Миккельсен Эугуст
 
90'
Вестерлунн Никлас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.29
Тотлэнд Томас 5 0.24
Миккельсен Эугуст 5 0.24
Китолано Эрик 3 0.14
Вестерлунн Никлас 2 0.1
Ондрашек Зденек 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Амундсен Исак 1 0.05
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.38
Вельде Кристоффер 5 0.24
Лисет Сёндре 4 0.19
Ндур Алиун 4 0.19
Сандберг Никлас 3 (1) 0.14
Стёлос Александер 2 0.1
Теркильдсен Петер 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Деслер Миккел 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Крюгор Кевин Мартин 1 0.05
Фредриксен Ульрик 1 0.05
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Ндур Алиун 0 1
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
8
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
21%
3
14%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
20%
6
30%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

26
34
14 В 1-ом тайме 13
12 Во 2-ом тайме 21
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
7
27%
11
32%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
5
19%
9
26%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
3
12%
6
18%
76-90

Пропущено

36
32
18 В 1-ом тайме 16
18 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
19%
4
13%
1-15
6
17%
7
22%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
7
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Тромсё 0:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Стабек 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
2. Мольде Заявка 21 12 5 4 51 - 26 41
3. Кристиансунд 1:0 Заявка 21 12 2 7 29 - 25 38
4. Русенборг 0:1 Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
2. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг 0:1 Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд 1:0 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Питер Теркилдсен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Миккельсен Эугуст бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Стёлос Александер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 2:0 Хёугесунн онлайн




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