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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6697
Стрёмсгодсет
0'
0:1
13' Гол
Вильсвик Ларс-Кристофер
0:2
21' Гол в свои ворота
Ховланд Эвен
65' Желтая карточка
Красники Крешник
65' Желтая карточка
Хове Йохан
69' Желтая карточка
Ресхольт-Мюра Вильяр
1:2
70' Пенальти
Веккья Стефано
72' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
2:2
85' Гол
Видесхейм-Пауль Расмус
90'+4
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
22
Веккья
Стефано
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:3
Т
0:0
К
4:1
Т
4:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 11 (1) 0.37
Захариассен Кристоффер 8 0.27
Хольсе Карло 7 0.23
Исламович Дино 6 0.2
Сейде Эмиль Конрадсен 5 0.17
Видесхейм-Пауль Расмус 4 0.13
Хольм Ноа 3 0.1
Молинс Гильермо 2 0.07
Ховланд Эвен 2 0.07
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.07
Конрадсен Андрес 2 0.07
Рейтан Эрленд Даль 1 0.03
Скарсем Олаус 1 0.03
Шелбред Пер-Сильян 1 0.03
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хенриксен Маркус 1 0.03
Шербечич Бесим 1 0.03
Андерссон Адам 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.23
Стенгель Херман 6 (3) 0.2
Хове Йохан 6 0.2
Гулликсен Тобиас 5 0.17
Валсвик Густав 3 0.1
Токстад Кристоффер 3 0.1
Ипалибо Джек 3 0.1
Стеневик Халлдор 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
Красники Крешник 1 0.03
Майгор Миккел 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Мава Мозес 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Jordan Attah Kadiri 1 0.03
Парр Джонатан 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Ингимюндарсон Вальдимар 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Шелбред Пер-Сильян 4 0
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Рейтан Эрленд Даль 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Исламович Дино 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Тетти Александер 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Сейде Эмиль Конрадсен 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Вагич Павле 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейфссон Ари 6 0
Стеневик Халлдор 6 0
Гуннарссон Никлас 5 0
Стенгель Херман 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Фрайдей Фред 3 0
Красники Крешник 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Валсвик Густав 1 1
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хове Йохан 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
10
17 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
6
17%
3
30%
1-15
9
25%
1
10%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
7
19%
3
30%
61-75
8
22%
3
30%
76-90

Пропущено

18
31
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
5
16%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
5
28%
6
19%
76-90

Забито

24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
8
33%
7
21%
31-45
6
25%
4
12%
46-60
1
4%
9
27%
61-75
4
17%
7
21%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
3
25%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Забито

60
43
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
7
12%
4
9%
1-15
13
22%
6
14%
16-30
10
17%
7
16%
31-45
10
17%
4
9%
46-60
8
13%
12
28%
61-75
12
20%
10
23%
76-90

Пропущено

40
43
14 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
6
15%
8
19%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
9
23%
6
14%
61-75
10
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг Заявка 30 13 9 8 58 - 42 48
6. Кристиансунд Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 Заявка 30 11 6 13 39 - 44 39
9. Стрёмсгодсет Заявка 30 9 9 12 43 - 43 36
10. Саннефьёрд Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд Заявка 30 8 9 13 44 - 58 33
14. Бранн Заявка 30 5 11 14 38 - 55 26
15. Стабек Заявка 30 6 7 17 35 - 62 25
16. Мьёндален Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 15 8 4 3 35 - 19 28
8. Лиллестрём Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
9. Хёугесунн Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 15 5 4 6 30 - 29 19
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 20 - 24 17
14. Тромсё Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 5 1 9 18 - 30 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 15 2 4 9 18 - 35 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 15 1 5 9 10 - 31 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ховланд Эвен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Вильсвик Ларс-Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет онлайн


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