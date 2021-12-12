Норвегия: Типпелиген 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 6697
0:1
13' ГолВильсвик Ларс-Кристофер
0:2
21' Гол в свои воротаХовланд Эвен
65' Желтая карточкаКрасники Крешник
65' Желтая карточкаХове Йохан
69' Желтая карточкаРесхольт-Мюра Вильяр
1:2
70' ПенальтиВеккья Стефано
72' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
2:2
85' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
Ход матча
13'
21'
0:2
65'
65'
70'
1:2
72'
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Русенборг
Стрёмсгодсет
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
28 матчей
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|11 (1)
|0.37
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.27
|Хольсе Карло
|7
|0.23
|Исламович Дино
|6
|0.2
|Сейде Эмиль Конрадсен
|5
|0.17
|Видесхейм-Пауль Расмус
|4
|0.13
|Хольм Ноа
|3
|0.1
|Молинс Гильермо
|2
|0.07
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.07
|Конрадсен Андрес
|2
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.03
|Скарсем Олаус
|1
|0.03
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.03
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|Хенриксен Маркус
|1
|0.03
|Шербечич Бесим
|1
|0.03
|Андерссон Адам
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.23
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.2
|Хове Йохан
|6
|0.2
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.17
|Валсвик Густав
|3
|0.1
|Токстад Кристоффер
|3
|0.1
|Ипалибо Джек
|3
|0.1
|Стеневик Халлдор
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|Красники Крешник
|1
|0.03
|Майгор Миккел
|1
|0.03
|Лейфссон Ари
|1
|0.03
|Мава Мозес
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.03
|Парр Джонатан
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Шелбред Пер-Сильян
|4
|0
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Исламович Дино
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейфссон Ари
|6
|0
|Стеневик Халлдор
|6
|0
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стенгель Херман
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Фрайдей Фред
|3
|0
|Красники Крешник
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
10
17 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
6
17%
3
30%
1-15
9
25%
1
10%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
7
19%
3
30%
61-75
8
22%
3
30%
76-90
Пропущено
18
31
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
5
16%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
5
28%
6
19%
76-90
Забито
24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
8
33%
7
21%
31-45
6
25%
4
12%
46-60
1
4%
9
27%
61-75
4
17%
7
21%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
3
25%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Забито
60
43
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
7
12%
4
9%
1-15
13
22%
6
14%
16-30
10
17%
7
16%
31-45
10
17%
4
9%
46-60
8
13%
12
28%
61-75
12
20%
10
23%
76-90
Пропущено
40
43
14 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
6
15%
8
19%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
9
23%
6
14%
61-75
10
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|58 - 42
|48
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|43 - 43
|36
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|44 - 58
|33
|14.
|Бранн
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 55
|26
|15.
|Стабек
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 62
|25
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|35 - 19
|28
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|30 - 29
|19
|13.
|Бранн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 24
|17
|14.
|Тромсё
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 31
|8