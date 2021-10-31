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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6193
Бранн
0'
1:0
44' Гол
Кьяртанссон Видар
90'+6
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
3
Скарет
Браге
5
Жута
Леонард
26
Сахрауи
Осам
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
17
Кристенсен
Тобиас
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
4
Кольскоген
Оле
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Волеренга
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

44'
Кьяртанссон Видар
1:0
46'
Ятта Сиди
Хольм Один Тьяго
 
58'
 
Симба Мунга
Финне Бор
70'
Томсен Николай
Лаюни Амор
 
81'
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
 
90'
 
Мёллер Вольфе Давид
Кристиансен Рубен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Волеренга
Бранн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
Т
3:3
Т
2:3
Т
4:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:4
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.24
Удаль Хенрик 5 0.2
Кьяртанссон Видар 5 0.2
Лаюни Амор 3 0.12
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.12
Борхгревинк Кристиан 3 0.12
Толлос Йонатан 3 0.12
Кристенсен Тобиас 3 0.12
Сахрауи Осам 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.24
Бамба Дауда 6 0.24
Тейлор Роберт 5 (1) 0.2
Расмуссен Матиас 2 0.08
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Финне Бор 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
6
25%
5
33%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

13
26
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
7
54%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
1
8%
8
31%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Забито

17
14
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
6
35%
1
7%
61-75
6
35%
8
57%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
7
32%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
1
5%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
4
21%
7
32%
76-90

Забито

41
29
12 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
5
12%
3
10%
1-15
1
2%
5
17%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
12
29%
29%
6
21%
61-75
11
27%
9
31%
76-90

Пропущено

32
48
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
0
0%
2
4%
1-15
3
9%
11
23%
16-30
10
31%
7
15%
31-45
8
25%
5
10%
46-60
5
16%
12
25%
61-75
6
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1
Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 25 9 10 6 40 - 33 37
8. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
9. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
10. Сарпсборг-08 Заявка 25 9 5 11 30 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 25 5 6 14 29 - 52 21
15. Бранн Заявка 25 4 8 13 30 - 47 20
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Бранн онлайн


 

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