Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Intility Arena Зрители: 6193
1:0
44' ГолКьяртанссон Видар
26
Сахрауи
Осам
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
44'
58'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
14 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Волеренга
Бранн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.24
|Удаль Хенрик
|5
|0.2
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.2
|Лаюни Амор
|3
|0.12
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.12
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.12
|Толлос Йонатан
|3
|0.12
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.12
|Сахрауи Осам
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Томсен Николай
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.24
|Бамба Дауда
|6
|0.24
|Тейлор Роберт
|5 (1)
|0.2
|Расмуссен Матиас
|2
|0.08
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Финне Бор
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
6
25%
5
33%
61-75
5
21%
1
7%
76-90
Пропущено
13
26
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
7
54%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
1
8%
8
31%
61-75
2
15%
4
15%
76-90
Забито
17
14
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
6
35%
1
7%
61-75
6
35%
8
57%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
7
32%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
1
5%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
4
21%
7
32%
76-90
Забито
41
29
12 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
5
12%
3
10%
1-15
1
2%
5
17%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
12
29%
29%
6
21%
61-75
11
27%
9
31%
76-90
Пропущено
32
48
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
0
0%
2
4%
1-15
3
9%
11
23%
16-30
10
31%
7
15%
31-45
8
25%
5
10%
46-60
5
16%
12
25%
61-75
6
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1
Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|30 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|29 - 52
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|30 - 47
|20
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6