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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Стабек
0'
54' Желтая карточка
Педерсен Торе
61' Желтая карточка
Аманква Яу
74' Желтая карточка
Хансен Корнелиус
77' Желтая карточка
Киносита Косуке
90' Желтая карточка
Оттесен Стурла
90'+5
12
Сельвик
Эгиль
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
17
Ваджи
Ибраима
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Аманква
Яу
27
Пигнатель-Енссен
Николас
5
Матс
Солхеим
8
Шала
Херолинд
14
Торгерсен
Кристиан
Бернт
22
Скютте
Саммю
23
Эдвардсен
Оливер
19
Киносита
Косуке
11
Хансен
Корнелиус
Хёугесунн
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

Ход матча

54'
Педерсен Торе
 
61'
 
Аманква Яу
69'
Лейте Бруно
Крюгор Кевин Мартин
 
69'
Стёлос Александер
Сандберг Никлас
 
74'
 
Хансен Корнелиус
76'
Alioune Ndour
Педерсен Торе
 
77'
 
Киносита Косуке
78'
 
Хобленко Алексей
Киносита Косуке
78'
 
Markus Solbakken
Шала Херолинд
84'
 
Herman Geelmuyden
Эдвардсен Оливер
84'
 
Simen Wangberg
Матс Солхеим
90'
 
Оттесен Стурла

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скютте Саммю 1 0.5
2. Хансен Корнелиус 1 0.5
3. Шала Херолинд 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 2 0
Стабек
# Игрок      
1. Шала Херолинд 1 0
2. Аманква Яу 1 0
3. Киносита Косуке 1 0
4. Скютте Саммю 1 0
5. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
6. Оттесен Стурла 1 0
7. Хансен Корнелиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 0 0 0 0 0
 Стабек 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане
Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 4:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Будё-Глимт 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Русенборг 0:1 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Викинг 4 2 0 2 6 - 8 6
5. Кристиансунд 4 2 0 2 3 - 5 6
6. Волеренга 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Мьёндален 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Тромсё 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Саннефьёрд 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Бранн 5 0 0 5 4 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Русенборг 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мьёндален 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Мольде 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Викинг 2 1 0 1 3 - 6 3
9. Русенборг 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Стрёмсгодсет 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 4 0 0
4. Викинг Фридйонссон Самуэль 2 0 2
5. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Тромсё Jostein Gundersen 3 0
3. Викинг Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Бранн Форрен Вегард 2 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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