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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11006
Боруссия М
0'
1:0
22' Гол
Гисельман Нико
2:0
41' Гол
Авонийи Тайво
45' Желтая карточка
Харагути Генки
52' Желтая карточка
Триммель Кристофер
2:1
90' Гол
Хофманн Йонас
90'+5
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
3
Еккель
Пауль
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
7
Озтунали
Левин
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
Унион Берлин
3-3-2-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

22'
Гисельман Нико
(Харагути Генки)
1:0
41'
Авонийи Тайво
(Крузе Макс)
2:0
45'
Харагути Генки
 
46'
 
Херрманн Патрик
Вольф Ханнес
46'
 
Закария Денис
Крамер Кристоф
52'
Триммель Кристофер
 
61'
Рюэрсон Юлиан
Харагути Генки
 
71'
 
Беннеттс Кинан
Плеа Алассан
73'
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
 
82'
Тойхерт Седрик
Озтунали Левин
 
82'
Гризбек Себастьян
Хедира Рани
 
82'
Фогльзаммер Андреас
Крузе Макс
 
84'
 
Бенеш Ласло
Нойхаус Флориан
90'
2:1
Хофманн Йонас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 3 1
2. Гисельман Нико 2 0.67
3. Крузе Макс 0 0
4. Харагути Генки 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 1 0.33
2. Хофманн Йонас 1 0.33
3. Штиндль Ларс 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Фридрих Марвин 1 1
2. Триммель Кристофер 1 0
3. Хедира Рани 1 0
4. Харагути Генки 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Вольф Ханнес 1 0
4. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Боруссия М 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л
Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Байер Л 4:0 Боруссия М Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген
Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Унион Берлин Бундеслига Боруссия М 4:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига
Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Кёльн Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Майнц Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
10. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
11. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
13. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Боруссия М Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Герта Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Хоффенхайм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 5 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 0 2
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 1
5. Штуттгарт Аль-Гаддиуи Хамади 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 3 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Майнц Кор Доминик 2 0
5. Байер Л Демирбай Керем 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Унион Берлин 23.5% (31)
X 45.5% (60)
Боруссия М 31.1% (41)
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Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Боруссия М

Исход игры
Унион Берлин
23.5% (31)
Ничья
45.5% (60)
Боруссия М
31.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
54.96% (72)
Меньше
45.04% (59)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:2 Боруссия М
26.5% (35)
2:1 Унион Берлин
14.4% (19)
2:2 Ничья
10.6% (14)
1:0 Унион Берлин
5.3% (7)
2:0 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Боруссия М
1.5% (2)
1:3 Боруссия М
1.5% (2)
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