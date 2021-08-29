Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
2:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 11006
Боруссия М
1:0
22' ГолГисельман Нико
2:0
41' ГолАвонийи Тайво
45' Желтая карточкаХарагути Генки
52' Желтая карточкаТриммель Кристофер
2:1
90' ГолХофманн Йонас
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
14
Плеа
Алассан
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:0
41'
2:0
45'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|3
|1
|2.
|Гисельман Нико
|2
|0.67
|3.
|Крузе Макс
|0
|0
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|2.
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|3.
|Штиндль Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридрих Марвин
|1
|1
|2.
|Триммель Кристофер
|1
|0
|3.
|Хедира Рани
|1
|0
|4.
|Харагути Генки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Боруссия М
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л
Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8Байер Л 4:0 Боруссия М Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген
Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|5.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
23.5% (31)
Ничья
45.5% (60)
Боруссия М
31.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
54.96% (72)
Меньше
45.04% (59)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:2 Боруссия М
26.5% (35)
2:1 Унион Берлин
14.4% (19)
2:2 Ничья
10.6% (14)
1:0 Унион Берлин
5.3% (7)
2:0 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Боруссия М
1.5% (2)
1:3 Боруссия М
1.5% (2)
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