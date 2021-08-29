Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Г О О О О Л - Хофманн Йонас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

91' Бенеш Ласло нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

90' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Скалли Джозеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Бенсебаини Рами из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Скалли Джозеф из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

69' Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Озтунали Левин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Скалли Джозеф не смог попасть в створ ударом издали

62' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали

60' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Андреас Люте держит все под контролем

58' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Триммель Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Скалли Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота