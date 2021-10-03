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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
1:6
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
2' Гол
Титц Филлип
1:1
19' Гол
Эшвайн Александер
25' Желтая карточка
Уахим Анас
1:2
35' Гол
Пфайффер Лука
41' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
45' Желтая карточка
Эшвайн Александер
1:3
47' Гол
Голлер Беньямин
1:4
57' Гол
Пфайффер Лука
1:5
59' Гол
Титц Филлип
1:6
73' Гол
Карич Эмир
76' Желтая карточка
Хён Иммануэль
90'+1
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
22
Рицмайер
Марсель
30
Эшвайн
Александер
35
Бенсоп
Чарлисон
20
Уахим
Анас
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
3
Ишервуд
Томас
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
7
Голлер
Беньямин
11
Кемпе
Тобиас
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Зандхаузен
4-2-3-1
Дармштадт
4-1-3-2

История личных встреч

Зандхаузен
Дармштадт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б3
4:1
Б3
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эшвайн Александер 2 0.22
Бахманн Яник 2 0.22
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.11
Теструт Паскаль 1 0.11
Суку Себио 1 0.11
Хён Иммануэль 1 0.11
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Зикер Арне 0 0
Конте Кристиан 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 (1) 0.89
Пфайффер Лука 5 0.56
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.22
Шнелльхардт Фабиан 2 0.22
Карич Эмир 1 0.11
Голлер Беньямин 1 0.11
Ману Брайдон 1 0.11
Бадер Маттиас 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хонзак Матиас 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 3 1
Диаките Умар 2 1
Ценга Эрик 3 0
Эшвайн Александер 2 0
Суку Себио 2 0
Хён Иммануэль 2 0
Уахим Анас 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Патрик 3 0
Зобих Лассе 2 0
Бадер Маттиас 2 0
Берко Эрих 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 0 1
Кемпе Тобиас 1 0
Мюллер Янник 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Забито

6
10
0 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
4
67%
1
10%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

8
20
1 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
4
50%
1
5%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-ом тайме 7
14 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2 Зандхаузен - Гамбург 2:1 Зандхаузен - Вюрцбург Кикерс 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
2. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
4. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
10. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Санкт-Паули 2:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 7 2 2
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
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Где смотреть матч Зандхаузен 1:6 Дармштадт онлайн




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