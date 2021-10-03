Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Зандхаузен
1:6
Конец матча
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
Дармштадт
0:1
2' ГолТитц Филлип
1:1
19' ГолЭшвайн Александер
25' Желтая карточкаУахим Анас
1:2
35' ГолПфайффер Лука
41' Желтая карточкаКемпе Тобиас
45' Желтая карточкаЭшвайн Александер
1:3
47' ГолГоллер Беньямин
1:4
57' ГолПфайффер Лука
1:5
59' ГолТитц Филлип
1:6
73' ГолКарич Эмир
76' Желтая карточкаХён Иммануэль
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
20
Уахим
Анас
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
2'
0:1
19'
25'
35'
1:2
41'
46'
47'
1:3
57'
1:4
59'
1:5
73'
1:6
76'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Зандхаузен
Дармштадт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эшвайн Александер
|2
|0.22
|Бахманн Яник
|2
|0.22
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.11
|Теструт Паскаль
|1
|0.11
|Суку Себио
|1
|0.11
|Хён Иммануэль
|1
|0.11
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Зикер Арне
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8 (1)
|0.89
|Пфайффер Лука
|5
|0.56
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.22
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.22
|Карич Эмир
|1
|0.11
|Голлер Беньямин
|1
|0.11
|Ману Брайдон
|1
|0.11
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Хонзак Матиас
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|Диаките Умар
|2
|1
|Ценга Эрик
|3
|0
|Эшвайн Александер
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Хён Иммануэль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|Зобих Лассе
|2
|0
|Бадер Маттиас
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Забито
6
10
0 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
4
67%
1
10%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
8
20
1 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
4
50%
1
5%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-ом тайме 7
14 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
5
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2 Зандхаузен - Гамбург 2:1 Зандхаузен - Вюрцбург Кикерс 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|2.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|10.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|7
|2
|2
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0