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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
13' Желтая карточка
Эджупи Альберт
29' Желтая карточка
Леви Йонатан
42' Желтая карточка
Виделль Каспер
0:1
70' Гол
Нюман Кристоффер
90'+4

Ход матча

13'
Эджупи Альберт
 
29'
 
Леви Йонатан
42'
Виделль Каспер
 
67'
Joseph Amoako
Ван ден Хурк Антони
 
67'
Аль-Хамлави Ассад
Олссон Деннис
 
69'
 
Лима Лукас
Марковик Эман
69'
 
Сема Майч
Скуласон Ари
70'
0:1
Нюман Кристоффер
(Сема Майч)
81'
Йенссон Расмус
Лингман Лукас
 
81'
 
Бинаку Эгзон
Нюман Кристоффер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Линдегор
Андерс
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
20
Олссон
Деннис
37
Гигович
Армин
30
Эджупи
Альберт
19
Лингман
Лукас
22
Али
Таха
Абди
9
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
8
Абдулразак
Исхак
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
Хельсинборг
4-5-1
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Норрчёпинг

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
3:4
А
3:2
А
5:0
А
3:1
К
1:1
А
1:2
А
3:0
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
2:0
А
0:0
А
1:4
А
1:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
3:4
А
2:2

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0
Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Виделль Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Леви Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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