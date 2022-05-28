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  3. Швеция: Суперэттан
Браге
1:0
Второй тайм: 53'
Норрбю
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Рейнхольдссон Андре
34' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
39' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
39' Желтая карточка
1:0
51' Гол
Рейнхольдссон Андре

Ход матча

21'
Рейнхольдссон Андре
0:0
34'
 
Лундгрен Фредрик
39'
Henry Sletsjoee
 
39'
 
51'
Рейнхольдссон Андре
(Хеллберг Сет)
1:0
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Норрбю
3.34
3.75
3.25
Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
3
Асанте
Эйрик
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
17
Рейнхольдссон
Андре
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
15
Османагич
Нино
22
Берггрен
Густав
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
21
Веде
Антон
Браге
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Браге
Норрбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
2:0

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0
Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2
Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0
Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Рейнхольдссон Андре пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Норрбю
3.34
3.75
3.25
Все Коэффициенты
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