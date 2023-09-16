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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
Докса Катокопия
1:3
Конец матча
Закакиу
0'
9' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
0:1
19' Гол
Хадьивасилис Иоаннис
31' Желтая карточка
Evangelos Kyriakou
0:2
37' Гол
Mark Sifneos
43' Желтая карточка
Стилиану Мариос
1:2
60' Гол
Асанте Эрнест
68' Желтая карточка
Хасселбайнк Глеофило
86' Желтая карточка
Фофана Гессума
1:3
88' Гол
Yair Castro
90'+8
Докса Катокопия
Закакиу

История личных встреч

Докса Катокопия
Закакиу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:0
КК
2:3

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.25
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 2 0.5
Mark Sifneos 2 (1) 0.5
Хадьивасилис Иоаннис 1 0.25
Шлогар Мартин 1 0.25

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 2 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Наби Адил 1 0
Пантич Александар 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Фофана Гессума 1 0
Ньярко Эрнест 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 1 1
Yigal Becker 2 0
Valentinos Pastellis 0 1
Рейнолдс Аластер 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Evagoras Antoniou 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Закакиу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Докса Катокопия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

0
0
Докса Катокопия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Закакиу
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2
Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
Закакиу

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
5.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Никосия
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
11.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 3
АЕК Ларнака Тричковски Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Стилиану Мариос получил желтую карточку от судьи
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