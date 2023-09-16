Тур: 4.
1:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
0:1
19' ГолХадьивасилис Иоаннис
31' Желтая карточкаEvangelos Kyriakou
0:2
37' ГолMark Sifneos
43' Желтая карточкаСтилиану Мариос
1:2
60' ГолАсанте Эрнест
68' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
86' Желтая карточкаФофана Гессума
1:3
88' ГолYair Castro
90'+8
Ход матча
19'
37'
0:2
43'
60'
1:2
86'
88'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
85 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
17 Yair Castro
-
99 Yigal Becker
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Докса Катокопия
Закакиу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.25
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|2
|0.5
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.5
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0.25
|Шлогар Мартин
|1
|0.25
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Наби Адил
|1
|0
|Пантич Александар
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Фофана Гессума
|1
|0
|Ньярко Эрнест
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|1
|1
|Yigal Becker
|2
|0
|Valentinos Pastellis
|0
|1
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Evagoras Antoniou
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Закакиу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Докса Катокопия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
0
0
Докса Катокопия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Закакиу
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2
Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
Закакиу
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1