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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
СКА-Хабаровск
0:1
Второй тайм: 65'
Акрон
0'
0:1
57' Гол
Марухин Владимир
61' Желтая карточка
Сагуткин Даниил
65'
СКА-Хабаровск
Акрон

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 14 (7) 0.37
Гонгадзе Георгий 10 (1) 0.26
Мануйлов Роман 4 0.11
Алиев Камран 4 0.11
Барков Дмитрий 2 0.05
Фомин Денис 2 0.05
Гащенков Михаил 2 (2) 0.05
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 10 (3) 0.26
Делькин Артём 4 0.11
Марухин Владимир 4 0.11
Палиенко Максим 3 0.08
Зуев Илья 3 0.08
Сагуткин Даниил 3 0.08
Ефремов Дмитрий 3 0.08
Чудин Иван 2 0.05
Азаров Владимир 2 0.05
Бабаев Владлен 2 0.05
Килин Антон 2 0.05
Рогач Иван 2 0.05
Гираев Карим 2 0.05
Песегов Евгений 1 0.03
Газданов Артур 1 0.03
Савичев Константин 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 9 1
Грачёв Глеб 7 1
Мануйлов Роман 8 0
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мартусевич Максим 7 0
Гащенков Михаил 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Барков Дмитрий 6 0
Тихонов Михаил 4 1
Андямов Валентин 4 1
Алиев Камран 5 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Сугробов Владимир 1 1
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Дмитриев Максим II 2 0
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагуткин Даниил 9 2
Азаров Владимир 10 0
Савичев Константин 9 0
Рогач Иван 7 1
Делькин Артём 7 0
Палиенко Максим 7 0
Чудин Иван 6 0
Килин Антон 6 0
Geo Ekra 4 1
Зуев Илья 5 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Потапов Андрей 4 0
Босов Александр 4 0
Волков Сергей 2 1
Гираев Карим 2 1
Базелюк Константин 3 0
Сасин Дмитрий 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Бойцов Ефим 1 1
Песегов Евгений 2 0
Чистяков Никита 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0
Марухин Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
17
7 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 27
1
3%
3
18%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
7
23%
4
24%
61-75
11
35%
1
6%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Забито

18
28
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
17%
5
18%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
22%
7
25%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
19%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
9
43%
2
13%
76-90

Забито

49
45
19 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
4
8%
8
18%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
15
31%
8
18%
76-90

Пропущено

34
39
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
2
6%
9
23%
61-75
13
38%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1
ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 38 19 8 11 48 - 36 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Акрон 1:0 Заявка 38 16 10 12 45 - 40 58
8. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
9. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
10. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 19 14 1 4 31 - 14 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон 1:0 Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Акрон 1:0 Заявка 19 5 6 8 18 - 23 21
13. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
14. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    65'
    Козлов прошёл вперёд по правому флангу, затем Владимир вошёл в штрафную площадь, где обыграл нескольких соперников и пробил по воротам, Волков сократил дистанцию и пробил по воротам, мяч отскочил в центр штрафной площади, а уже оттуда Гонгадзе пробил в защитника "Акрона". 
  • Судья
    64'
    Савичев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, в борьбе с Брагиным фланговой защитник "Акрона" оказался на газоне, но Максим Перезва вполне справедливо показал, что будет удар от ворот. 
  • Замена
    63'
    Вторую подряд замену провёл Алексей Поддубский. Вместо Давида Караева на поле вышел Владислав Брагин. 
  • Замена
    62'
    В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Михаила Тихонова на поле вышел Саид-Али Ахмаев. 
  • 61'
    Квеквескири со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге достался Волкову. 
  • Желтая карточка
    60'
    Защитник "Акрона" Даниил Сагуткин получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Алиева. 
  • 59'
    Марухин пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • 58'
    Ягьяев с правого фланга выполнил прострел к радиусу штрафной площади, Тихонов под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
  • 57'
    Игроки "СКА-Хабаровск" сразу же забрали мяч под свой контроль, старается команда Алексея Поддубского отыграться как можно скорее. 
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Марухин!!! Гираев получил передачу на ход по левому флангу от Базелюка, Карим вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Марухин выиграл борьбу за мяч у Шищенко и пробил по воротам, Сугробов спас свою команду, но после этого Владимир сразу же сыграл на добивании, на этот раз мяч оказался в левом углу ворот. 
  • Судья
    55'
    Гонгадзе на правом фланге у углового флажка в борьбе с Рогачем оказался на газоне, Максим Перезва посмотрел на бокового арбитра и показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Караев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Акрона", правила были нарушены против Килина. 
  • 53'
    Старается сейчас "Акрон" атаковать за счёт забросов на левый угол штрафной площади, на этот раз Гараев под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Караев в центре поля нарушил правила против Зуева. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 51'
    Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сугробов хорошо сыграл на выходе и перехватил мяч. 
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    • 50'
      Алиев попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением двух соперников Камран потерял мяч. 
    • Угловой
      49'
      Угловой у ворот "Акрона". Гаглоев выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      48'
      Палиенко со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гираев стартовал немного раньше положенного и в итоге забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Тихонов на своей половине поля нарушил правила против Палиенко. "Акрон" заработал неплохой стандарт. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, кто сейчас сможет лучше отнестись к своим моментам и всё же открыть счёт в матче. По такой игре даже один забитый мяч может дать многое, хоть он и не будет гарантировать приятную победу в конце сезона. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" и "Акрон" не смогли порадовать нас забитыми голами. При этом обе команды показывают неплохую игру, но им не хватает исполнительского мастерства при завершении атак. Будем надеяться, что во второй половине матча команды будут бить по воротам уже точнее, а пока немного отдохнём. 
    • Угловой
      45'
      Вновь Палиенко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч оказался в центре штрафной площади, но Гираев не смог подстроиться под отскок и пробить по воротам. 
    • Угловой
      45'
      Ещё один угловой заработал "Акрон". Палиенко выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гонгадзе под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Палиенко выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов сыграл на выходе и выбил мяч на правый угол штрафной площади, где уже партнёры по команде выбили его в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Максим Перезва к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Гираев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Козлов не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
    • 43'
      Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонгадзе не смог головой пробить по воротам под давлением Рогача, при этом сам Иван выбил мяч головой в радиус штрафной площади, первым на подборе был Караев, Давид в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 42'
      Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      41'
      Гаглоев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Максим Перезва зафиксировал нарушение правил против Волкова, который играл на выходе. 
    • 40'
      Гонгадзе в радиусе штрафной площади при входе в штрафную отыгрался с Тихоновым, который был немного правее, а затем Георгий под давлением Сагуткина пробил в правый угол ворот, мяч задел защитника "Акрона" и ушёл на угловой. 
    • 39'
      Савичев с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Базелюк как-то рано выключился из эпизода, в итоге Ягьяев забрал мяч под свой контроль без всякого труда. 
    • 38'
      Гаглоев с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гонгадзе вновь не смог зацепиться за мяч под давлением Рогача, мяч при игре на выходе забрал Волков. 
    • 37'
      Поднялся Гонгадзе после небольшой паузы, досталось форварду хабаровского клуба шипами, но это всё же терпимо. 
    • Судья
      36'
      Сагуткин выбивая верховой мяч в аут после заброса из глубины поля ногой зацепил Гонгадзе, защитник "Акрона" не видел соперника, Максим Перезва также посчитал, что это был игровой момент. 
    • Угловой
      35'
      Палиенко с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "СКА-Хабаровск" без всякого труда перехватили мяч.
    • Опасный момент
      34'
      Марухин выполнил передачу на ход Савичеву по правому флангу, Константин в свою очередь выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Азаров неудачно пробил в дальний угол ворот, но тут и Козлов неудачно подставил ногу, который прибежал с левого фланга, в итоге едва не получилась срезка под левую штангу, но всё же будет угловой. 
    • 33'
      Эммерсон из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Гонгадзе под давлением Рогача не смог зацепиться за мяч, в итоге он долетел до штрафной площади, где Волков забрал в руки без особого труда.
    • 32'
      Ягьяев попытался перехватить мяч у Клина на правом фланге и провести контратаку, но мяч улетел в аут от флангового защитника хабаровского клуба. 
    • 31'
      Квеквескири со стандарта выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Караев зацепился за мяч, но под давлением соперника Давид не смог пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Базелюк перестарался в борьбе за мяч на своей половине поля, правила были нарушены против Эммерсона. 
    • 29'
      Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Рогача и улетел в аут.
    • 28'
      Тихонов на своей половине поля здорово сыграл в подкате и перехватил мяч у Азарова. 
    • Опасный момент
      27'
      Палиенко из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Гираев зацепился за мяч, а затем Карим опасно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Азаров перестарался в борьбе за мяч на половине поля хабаровского клуба, правила были нарушены против Квеквескири. 
    • 25'
      Из центра поля последовал заброс на ход Марухину по правому флангу, Шищенко оказался первым на  мяче и выбил его в аут. 
    • 24'
      Квеквескири выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Алиев в свою очередь выполнил перевод в центр штрафной, Алиев под давлением Сагуткина пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 23'
      Караев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      22'
      Базелюк прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Константин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 21'
      Гаглоев и Алиев довели мяч из центра поля к линии штрафной площади по левой половине поля, Караев попытался выполнить передачу в радиус штрафной площади на Тихонова, пас у Давида не прошёл, но мяч в итоге вернулся к Караеву, Давид на этот раз сам пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Палиенко в центре поля нарушил правила против Тихонова. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      19'
      Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "СКА-Хабаровск", Шищенко немного отпустил от себя Марухина, Сугробов выскочил за пределы штрафной, Владимир в итоге перебросил мяч через голкипера хабаровского клуба, но не попал в правый угол ворот. 
    • 18'
      Алиев прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Камран выполнил неосмотрительную передачу на левый угол штрафной площади, Гаглоева там не было, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      17'
      Палиенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но общими усилиями игроки "СКА-Хабаровск" смогли отбиться при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      16'
      Гираев из центра поля убежал по правой половине поля в штрафную площадь "СКА-Хабаровск", Сугробов грамотно сократил дистанцию и спас свою команду после удара по воротам, а затем мяч на угловой выбил Эммерсон. 
    • 15'
      Квеквескири пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 14'
      Караев из центра поля выполнил заброс на ход Гаглоеву к левому углу штрафной площади, Александр под давлением Савичева не смог обострить ситуацию и потерял мяч. 
    • 13'
      Квеквескири с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Алиев неосмотрительно сыграл пяткой и в итоге подарил мяч сопернику. 
    • 12'
      Гаглоев с левого фланга под давлением соперника выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Александра и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Марухин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Азаров головой в левый угол ворот пробил неудачно, но в итоге у Владимира едва не получилась скидка на Базелюка, который в падении головой мог пробить по воротам, совсем немного Константин не добрался до мяча. 
    • 10'
      Гираев с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 9'
      Килин из центра поля теперь уже выполнил заброс в центр штрафной площади, Сугробов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки без особого труда. 
    • 8'
      С левого флага теперь уже последовала безадресная подача в штрафную площадь "Акрона", Волков немного размялся при игре на выходе. 
    • 7'
      Гаглоев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Александр передержал мяч, в итоге его накрыли игроки "Акрона", мяч был выбит в аут. 
    • Офсайд
      6'
      Квеквескири из центра поля выполнил опасный заброс на ход Гонгадзе к радиусу штрафной площади, форвард "СКА-Хабаровск" забрался в небольшой офсайд. 
    • 5'
      Из центра поля последовал слишком сильный и безадресный заброс на правый угол штрафной площади хабаровского клуба, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.
    • 3'
      "СКА-Хабаровск" конечно же будет стараться победой завершить матч первенства ФНЛ при своих болельщиках, но, первый переходный матч будет уже в среду, а поэтому "убиваться" всё же против "Акрона" также не нужно. 
    • 2'
      Добавим, что сегодня в составе "СКА-Хабаровск" дебютирует защитник Владимир Козлов, который был вызван на этот матч из молодёжной команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В заключительном туре первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" и "Акрон" уже практически ничего не решают. Клуб из Тольятти может финишировать чуть выше, а вот команда Алексея Поддубского с четвёртого места уже никуда не денется, по большому счёту ей стоит думать о переходных матчах.  
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Максим Перезва из Раменского. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Семёнов из Петрозаводска и Юрий Ярушкин из Вологды. Резервным арбитром на этот матч назначен Максим Чембулатов из Костромы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 38-го тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и тольяттинским "Акроном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 112
    СКА-Хабаровск 92.9% (104)
    X 4.5% (5)
    Акрон 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Акрон
    4.24
    3.50
    4.30
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    92.9% (104)
    Ничья
    4.5% (5)
    Акрон
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.58% (37)
    Меньше
    65.42% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    32.71% (35)
    Нет
    67.29% (72)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    33.9% (38)
    2:0 СКА-Хабаровск
    25.9% (29)
    2:1 СКА-Хабаровск
    23.2% (26)
    1:2 Акрон
    2.7% (3)
    3:0 СКА-Хабаровск
    2.7% (3)
    3:1 СКА-Хабаровск
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    Акрон
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