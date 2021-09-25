Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганза
0:2
Конец матча
Стадион: Ostseestadion
Шальке 04
7' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
31' Желтая карточкаТеродде Симон
0:1
42' ГолТеродде Симон
0:2
49' ГолТеродде Симон
83' Желтая карточкаMarkus Kolke
83' Желтая карточкаЛукас Фрёде
90' Желтая карточкаФрайсль Мартин
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
15
Воутерс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ryan Malone
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
31'
42'
0:1
49'
0:2
83'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Ганза
Шальке 04
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|3
|0.38
|Омладич Ник
|1
|0.13
|Беренс Ханно
|1
|0.13
|Мунси Ридж
|1
|0.13
|Лукас Фрёде
|1
|0.13
|Мамба Стрели
|1
|0.13
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|10
|1.25
|Бюльтер Мариус
|2
|0.25
|Дрекслер Доминик
|1
|0.13
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Каминьски Марцин
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Mehmet Aydin
|0
|0
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|Майсснер Томас
|3
|0
|Омладич Ник
|2
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|BENTLEY BAHN
|2
|0
|Лукас Фрёде
|2
|0
|Мунси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Markus Kolke
|1
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Рейн Симон
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Flick
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Blendi Idrizi
|1
|0
|Marvin Pieringer
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганза
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Шальке 04
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ганза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Нюрнберг 1:0 Ганза Ганза 2:1 Дармштадт Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =2 -11Шальке 04 1:2 Карлсруэ Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|Падерборн
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|5.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|6.
|Шальке 04
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Карлсруэ
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|9.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Фортуна
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|12.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|13.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Ингольштадт
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Карлсруэ
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Санкт-Паули
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|15.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|4.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|4
|0