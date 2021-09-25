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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
0:2
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
7' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
31' Желтая карточка
Теродде Симон
0:1
42' Гол
Теродде Симон
0:2
49' Гол
Теродде Симон
83' Желтая карточка
Markus Kolke
83' Желтая карточка
Лукас Фрёде
90' Желтая карточка
Фрайсль Мартин
90'+5
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
23
Майер
Жонатан
27
Риццуто
Калоджеро
8
BENTLEY
BAHN
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Mehmet
Aydin
10
Саласар
Родриго
15
Воутерс
Дрис
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Ганза
4-5-1
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

7'
Риццуто Калоджеро
 
31'
 
Теродде Симон
42'
0:1
Теродде Симон
(Оуведжан Томас)
49'
0:2
Теродде Симон
(Mehmet Aydin)
62'
Мунси Ридж
Майер Жонатан
 
62'
Ингельссон Сванте
BENTLEY BAHN
 
78'
 
Florian Flick
Саласар Родриго
78'
 
Marvin Pieringer
Теродде Симон
79'
Kevin Schumacher
Найдхарт Нико
 
79'
Дулевич Харис
Беренс Ханно
 
83'
Markus Kolke
 
83'
Лукас Фрёде
 
88'
Ридель Юлиан
Омладич Ник
 
88'
 
Беккер Тимо
Дрекслер Доминик
90'
 
Фрайсль Мартин
90'
 
Henning Matriciani
Mehmet Aydin

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ганза
Шальке 04

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
0:3
Б
1:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 3 0.38
Омладич Ник 1 0.13
Беренс Ханно 1 0.13
Мунси Ридж 1 0.13
Лукас Фрёде 1 0.13
Мамба Стрели 1 0.13
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 10 1.25
Бюльтер Мариус 2 0.25
Дрекслер Доминик 1 0.13
Оуведжан Томас 0 0
Каминьски Марцин 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Mehmet Aydin 0 0
Yaroslav Mikhailov 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 4 0
Майсснер Томас 3 0
Омладич Ник 2 0
Ферхук Йон 2 0
BENTLEY BAHN 2 0
Лукас Фрёде 2 0
Мунси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Markus Kolke 1 0
Россбах Дамиан 1 0
Мамба Стрели 1 0
Рейн Симон 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Flick 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Дрекслер Доминик 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Blendi Idrizi 1 0
Marvin Pieringer 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганза 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Шальке 04 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ганза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Нюрнберг 1:0 Ганза Ганза 2:1 Дармштадт Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Шальке 04 1:2 Карлсруэ Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
4. Падерборн 8 4 2 2 17 - 8 14
5. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
6. Шальке 04 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Карлсруэ 8 3 3 2 12 - 9 12
9. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Фортуна 8 3 2 3 11 - 12 11
11. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
12. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
13. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
14. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Ингольштадт 8 1 1 6 6 - 20 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Карлсруэ 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 7 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Санкт-Паули 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
15. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
4. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Риццуто Калоджеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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