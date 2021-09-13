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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
2' Гол
Пажишек Пётр
27' Желтая карточка
Машаду Луиш
55' Желтая карточка
Кужава Рафал
63' Желтая карточка
Michal Kaput
88' Желтая карточка
Радецки Матеуш
1:1
90' Гол
Леандро
90'+4
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
7
Козак
Милош
13
Мауридес
Жуниор
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
61
Смолиньски
Кацпер
7
Кужава
Рафал
21
Салес
Жеан
Карлос
9
Пажишек
Пётр
Радомьяк Радом
4-4-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангельски Кароль 2 (1) 0.33
2. Рондон Марио 1 0.17
3. Машаду Луиш 1 0.17
4. Радецки Матеуш 1 0.17
5. Dominik Sokol 1 0.17
6. Meik Karwot 0 0
7. Нашименту Филипе 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрыгас Камил 3 (3) 0.43
2. Салес Жеан Карлос 1 0.14
3. Кухарчик Михал 1 0.14
4. Захович Лука 1 0.14
5. Пажишек Пётр 1 0.14
6. Козловски Кацпер 1 0.14
7. Триантафиллопулос Константинос 1 0.14
8. Мата Луиш 0 0
9. Бартковски Якуб 0 0
10. Ковальчик Себастьян 0 0
11. Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Нашименту Филипе 1 1
2. Damian Jakubik 2 0
3. Машаду Луиш 2 0
4. Радецки Матеуш 2 0
5. Рондон Марио 1 0
6. Meik Karwot 1 0
7. Бранко Рафаэл 1 0
8. Абрамович Давид 1 0
9. Michal Kaput 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дрыгас Камил 2 0
3. Кухарчик Михал 1 0
4. Дабровски Дамьян 1 0
5. Пажишек Пётр 1 0
6. Кужава Рафал 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Смолиньски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Радомьяк Радом 0 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3)
 Погонь Щецин 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия
Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 4 3 0 13 - 5 15
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Погонь Щецин 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Висла Краков 7 3 2 2 13 - 9 11
5. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Заглембе Любин 6 3 0 3 7 - 11 9
8. Радомьяк Радом 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
11. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
14. Висла Плоцк 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Радомьяк Радом 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 4 0 0
2. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
5. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Ягеллония Августин Блажей 3 0
4. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
5. Лех Дуглас Барри 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин онлайн




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