Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
Погонь Щецин
0:1
2' ГолПажишек Пётр
27' Желтая карточкаМашаду Луиш
55' Желтая карточкаКужава Рафал
63' Желтая карточкаMichal Kaput
88' Желтая карточкаРадецки Матеуш
1:1
90' ГолЛеандро
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
53 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
2'
0:1
27'
55'
63'
88'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.33
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.17
|3.
|Машаду Луиш
|1
|0.17
|4.
|Радецки Матеуш
|1
|0.17
|5.
|Dominik Sokol
|1
|0.17
|6.
|Meik Karwot
|0
|0
|7.
|Нашименту Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.43
|2.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.14
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0.14
|4.
|Захович Лука
|1
|0.14
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0.14
|6.
|Козловски Кацпер
|1
|0.14
|7.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.14
|8.
|Мата Луиш
|0
|0
|9.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|11.
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нашименту Филипе
|1
|1
|2.
|Damian Jakubik
|2
|0
|3.
|Машаду Луиш
|2
|0
|4.
|Радецки Матеуш
|2
|0
|5.
|Рондон Марио
|1
|0
|6.
|Meik Karwot
|1
|0
|7.
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|8.
|Абрамович Давид
|1
|0
|9.
|Michal Kaput
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Кужава Рафал
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Погонь Щецин
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия
Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Погонь Щецин
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Висла Краков
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|5.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|5.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|3
|0