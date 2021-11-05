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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
2:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
26' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
29' Желтая карточка
Квецень Бартош
34' Желтая карточка
Бида Бартош
1:0
45' Гол
Экспозито Эрик
1:1
54' Гол
Пржикрыл Томаш
64' Желтая карточка
Голла Войцех
2:1
82' Гол
Лыщаш Адриан
2:2
90' Гол
Имас Хесус
90'+4
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
6
Маковски
Рафал
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
8
Прашелик
Матеуш
55
Дзеконски
Ксавье
99
Квецень
Бартош
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
9
Бида
Бартош
16
Жиро
Михал
Шлёнск
3-4-3
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Шлёнск
Ягеллония

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.64
Пих Роберт 5 (3) 0.36
Прашелик Матеуш 3 0.21
Лыщаш Адриан 3 0.21
Штиглец Дино 1 0.07
Вердаска Диогу 1 0.07
Цилла Марсель 1 0.07
Гарсия Виктор III 1 0.07
Пясецки Фабиан 1 0.07
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Маковски Рафал 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.5
Черных Фёдор 4 (1) 0.29
Пржикрыл Томаш 3 0.21
Романчук Тарас 2 0.14
Пуэрто Исраэль 1 0.07
Бида Бартош 1 0.07
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Жиро Михал 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Голла Войцех 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 4 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 4 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Настич Боян 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
50%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
9
35%
3
17%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
Где смотреть матч Шлёнск 2:2 Ягеллония онлайн


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