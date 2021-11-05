Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
26' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
29' Желтая карточкаКвецень Бартош
34' Желтая карточкаБида Бартош
1:0
45' ГолЭкспозито Эрик
1:1
54' ГолПржикрыл Томаш
64' Желтая карточкаГолла Войцех
2:1
82' ГолЛыщаш Адриан
2:2
90' ГолИмас Хесус
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
16
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
26'
29'
34'
45'
54'
1:1
64'
82'
2:1
90'
2:2
История личных встреч
Шлёнск
Ягеллония
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.64
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.36
|Прашелик Матеуш
|3
|0.21
|Лыщаш Адриан
|3
|0.21
|Штиглец Дино
|1
|0.07
|Вердаска Диогу
|1
|0.07
|Цилла Марсель
|1
|0.07
|Гарсия Виктор III
|1
|0.07
|Пясецки Фабиан
|1
|0.07
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.5
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.29
|Пржикрыл Томаш
|3
|0.21
|Романчук Тарас
|2
|0.14
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.07
|Бида Бартош
|1
|0.07
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Жиро Михал
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Голла Войцех
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|4
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
50%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
9
35%
3
17%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0