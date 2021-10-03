Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

96' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

95' Г О О О О Л - Стаге Йенс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

95' Себастьян Гронинг из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Виборг выполняет удар от ворот.

94' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

90' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Винд Жонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

89' Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Виборг выполняет удар от ворот.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Матч возобновлен

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Зека Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ибрагим Саид из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Г О О О О Л - Стаге Йенс забивает с левой ноги!

77' Виборг выполняет удар от ворот.

77' Биэл Пеп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Винд Жонас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

74' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сегодняшная посещаемость составляет 15197 болельщиков

73' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лонвейк Джастин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хороший удар издали нанес Якоб Бонд , но отличный сейв сделал Камиль Грабара. Угловой.

70' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кристансен Виктор из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Так близко к голу! Винд Жонас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лукас Лунд Педерсен!

66' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Копенгаген

65' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Хёйлунн Расмус

64' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кристиан Соренсен пробил со штрафного прямо в стенку

63' Матч возобновлен

62' Юнес Бакиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Матч остановлен

61' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

61' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Виборг выполняет удар от ворот.

58' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хочолава Давид из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

56' Мадс Лаурицен из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Тобиас Бех из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Виборг выполняет удар от ворот.

53' Уильям Бовинг из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

53' Тобиас Бех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Йеппе Гроннинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе