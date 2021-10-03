Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Копенгаген
1:1
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 15197
Виборг
2' Желтая карточкаДикс Кевин
61' Желтая карточкаХочолава Давид
1:0
77' ГолСтаге Йенс
1:1
90' Гол в свои воротаСтаге Йенс
10
Зека
Карлос
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Tobias BechПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
23 Younes BakizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
21 Sofus Berger
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
61'
77'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Копенгаген
Виборг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6
|0.55
|Винд Жонас
|4
|0.36
|Стаге Йенс
|4
|0.36
|Дикс Кевин
|2
|0.18
|Дарами Мохаммед
|2
|0.18
|Зека Карлос
|1
|0.09
|Лерагер Лукас
|1
|0.09
|Хочолава Давид
|1
|0.09
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.09
|Бовинг Виллиам
|1
|0.09
|Вильчек Камиль
|1
|0.09
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|3
|0.27
|Крамер Ларс II
|2
|0.18
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.18
|Christian Soerensen II
|1
|0.09
|Jeppe Groenning
|1
|0.09
|Лонвейк Джастин
|1
|0.09
|Ibrahim Said
|1
|0.09
|Mads Lauritsen
|1
|0.09
|Younes Bakiz
|1
|0.09
|Tobias Bech
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|5
|0
|Зека Карлос
|4
|0
|Бойлесен Николай
|2
|1
|Лерагер Лукас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Винд Жонас
|2
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Jeppe Groenning
|3
|0
|Jacob Bonde
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|Mads Lauritsen
|2
|0
|Sebastian Groenning
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Tobias Bech
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
13%
2
33%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
25
13
10 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 5
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
12%
3
23%
1-15
4
16%
2
15%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
7
28%
2
15%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
5
63%
1
5%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Рапид Вена - Копенгаген 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3 Хельсингёр - Виборг 0:3 Виборг - Хельсингёр 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|Копенгаген
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|5.
|Силькеборг
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Брондбю
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|9.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|10.
|Виборг
|11
|2
|5
|4
|14 - 18
|11
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|6.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|6
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0