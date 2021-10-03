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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15197
Виборг
0'
2' Желтая карточка
Дикс Кевин
61' Желтая карточка
Хочолава Давид
1:0
77' Гол
Стаге Йенс
1:1
90' Гол в свои ворота
Стаге Йенс
90'+7
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
10
Зека
Карлос
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
31
Tobias
Bech
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
23
Younes
Bakiz
11
Грот
Джей-Рой
Копенгаген
4-2-3-1
Виборг
4-5-1

Ход матча

2'
Дикс Кевин
 
56'
 
Ibrahim Said
Tobias Bech
61'
Хочолава Давид
 
65'
Хёйлунн Расмус
Бовинг Виллиам
 
65'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Лерагер Лукас
 
72'
 
Sebastian Groenning
Грот Джей-Рой
72'
 
Sofus Berger
Younes Bakiz
77'
Стаге Йенс
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
1:0
82'
Анкерсен Петер
Зека Карлос
 
87'
 
Alassana Jatta
Лонвейк Джастин
87'
 
Леманс Клинт
Jacob Bonde
90'
1:1
Стаге Йенс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 0.55
Винд Жонас 4 0.36
Стаге Йенс 4 0.36
Дикс Кевин 2 0.18
Дарами Мохаммед 2 0.18
Зека Карлос 1 0.09
Лерагер Лукас 1 0.09
Хочолава Давид 1 0.09
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.09
Бовинг Виллиам 1 0.09
Вильчек Камиль 1 0.09
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 3 0.27
Крамер Ларс II 2 0.18
Jacob Bonde 2 (1) 0.18
Christian Soerensen II 1 0.09
Jeppe Groenning 1 0.09
Лонвейк Джастин 1 0.09
Ibrahim Said 1 0.09
Mads Lauritsen 1 0.09
Younes Bakiz 1 0.09
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 5 0
Зека Карлос 4 0
Бойлесен Николай 2 1
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Винд Жонас 2 0
Нельссон Виктор 1 0
Биэл Пеп 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Ibrahim Said 2 0
Путрос Франс Диа 2 0
Mads Lauritsen 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
13%
2
33%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 5
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
12%
3
23%
1-15
4
16%
2
15%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
7
28%
2
15%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
5
63%
1
5%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Рапид Вена - Копенгаген 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3 Хельсингёр - Виборг 0:3 Виборг - Хельсингёр 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 11 7 3 1 25 - 8 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 11 5 3 3 14 - 12 18
5. Силькеборг 11 4 5 2 16 - 12 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Брондбю 11 2 6 3 14 - 15 12
9. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
10. Виборг 11 2 5 4 14 - 18 11
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
6. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Виборг онлайн




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