0'
0:1
8' ГолГарре Бенжамин
45' Желтая карточкаWalter Perez
53' Желтая карточкаLucas Acevedo
61' Желтая карточкаSantiago Hezze
0:1
71' Не забитый пенальтиFacundo Farias
90'+6
Ход матча
8'
45'
53'
61'
71'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
37 Elias Fugas
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan Gauto
-
-
-
-
-
-
-
-
36 Enzo Luna
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Колон
Уракан
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.4
|Абила Рамон
|2
|0.4
|Лертора Федерико
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.4
|Гарре Бенжамин
|1
|0.2
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Joaquin Novillo
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Сото Гильермо
|2
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1
Уракан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Ривер Плейт
|2:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|17.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|18.
|Ланус
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|22.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ривер Плейт
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|1:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|21.
|Ланус
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес