Тур: 26.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолGabriel Alanis
1:1
10' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
1:2
17' Гол в свои воротаГольц Паоло
90'+6
Ход матча
4'
10'
17'
1:2
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Eric Meza
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Saralegui
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
18 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Колон
Дефенса и Хустисия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|8 (1)
|0.31
|Luis Miguel Rodriguez
|7 (3)
|0.27
|Facundo Farias
|3 (2)
|0.12
|Cristian Bernardi
|1
|0.04
|Tomas Sandoval
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Santiago Pierotti
|1
|0.04
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Alanis
|4
|0.15
|Gaston Togni
|3
|0.12
|Facundo Gutierrez
|3 (1)
|0.12
|Риос Андрес
|2
|0.08
|Manuel Duarte
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.08
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Пиццини Франсиско
|1
|0.04
|Lucas Albertengo
|1
|0.04
|Отормин Леандро
|1
|0.04
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Tomas Galvan
|1
|0.04
|Cristian Jonatan Ortiz
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|7
|1
|Facundo Garces
|6
|1
|Rafael Delgado
|5
|0
|Julian Chicco
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Gian Nardelli
|2
|0
|Формика Мауро
|0
|1
|Перласа Бальдомеро
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|7
|1
|Сото Алексис
|6
|0
|Nazareno Colombo
|4
|1
|Кардона Томас
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Adonis Frias
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
5
33%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
2
8%
3
12%
1-15
6
25%
8
32%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
21%
3
12%
76-90
Пропущено
34
27
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
7
26%
16-30
4
12%
7
26%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
8
24%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|26
|13
|9
|4
|39 - 22
|48
|2.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|3.
|Атлетико Тукуман
|26
|12
|10
|4
|31 - 19
|46
|4.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|5.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|11
|8
|6
|24 - 14
|41
|7.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|8.
|Сан-Лоренсо
|26
|9
|13
|4
|30 - 23
|40
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|11.
|Дефенса и Хустисия
|26
|9
|10
|7
|26 - 26
|37
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|16.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|20.
|Унион Санта-Фе
|25
|8
|7
|10
|25 - 30
|31
|21.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|26
|8
|6
|12
|26 - 40
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|0:0
|26
|5
|6
|15
|21 - 38
|21
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|14 - 4
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|16.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|4.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|0:0
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10