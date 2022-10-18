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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Колон
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
4' Гол
Gabriel Alanis
1:1
10' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
1:2
17' Гол в свои ворота
Гольц Паоло
90'+6
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
2
Lucas
Acevedo
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
30
Santiago
Pierotti
10
Luis
Miguel
Rodriguez
23
Cristian
Bernardi
12
Абила
Рамон
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
29
Nicolas
Zalazar
13
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
5
Facundo
Gutierrez
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
Колон
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1

История личных встреч

Колон
Дефенса и Хустисия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
КДМЗ2
2:0
КДМЗ2
0:3
С
0:0
С
3:0
С
3:1
П
1:0
П
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 8 (1) 0.31
Luis Miguel Rodriguez 7 (3) 0.27
Facundo Farias 3 (2) 0.12
Cristian Bernardi 1 0.04
Tomas Sandoval 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Santiago Pierotti 1 0.04
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Leonel Picco 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Alanis 4 0.15
Gaston Togni 3 0.12
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.12
Риос Андрес 2 0.08
Manuel Duarte 2 0.08
Nicolas Fernandez I 2 0.08
Adonis Frias 2 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Cristian Jonatan Ortiz 0 0
Walter Bou 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 7 1
Facundo Garces 6 1
Rafael Delgado 5 0
Julian Chicco 4 0
Leonel Picco 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Gian Nardelli 2 0
Формика Мауро 0 1
Перласа Бальдомеро 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Brian Farioli 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 7 1
Сото Алексис 6 0
Nazareno Colombo 4 1
Кардона Томас 5 0
Риос Андрес 3 1
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Gaston Togni 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
5
33%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Забито

24
25
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
2
8%
3
12%
1-15
6
25%
8
32%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
21%
3
12%
76-90

Пропущено

34
27
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
7
26%
16-30
4
12%
7
26%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
8
24%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 26 13 9 4 39 - 22 48
2. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
3. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
4. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
5. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
6. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
7. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Унион Санта-Фе 25 8 7 10 25 - 30 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 0:0 26 5 6 15 21 - 38 21
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
24. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 0:0 13 3 4 6 11 - 16 13
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
4. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 0:0 13 4 6 3 14 - 12 18
6. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
15. Унион Санта-Фе 13 3 5 5 14 - 17 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 0:0 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Гольц Паоло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Колон забивает с точки!
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