  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Тальерес Кордоба
3:1
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
15' Гол
Валойес Диего
17' Желтая карточка
Родригес Диего
1:1
21' Гол
Tomas Badaloni
30' Желтая карточка
Годой Матиас
2:1
45' Пенальти
Годой Матиас
3:1
57' Гол
Алвес Максимилиано
72' Желтая карточка
Гарро Родриго
86' Желтая карточка
Nelson Acevedo
90' Желтая карточка
Вильягра Родриго
90' Желтая карточка
Juan Andrada
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
18
Вильягра
Родриго
23
Франко
Алан
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
38
Годой
Матиас
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
13
Jose
Maria
Canale
3
Перейра
Элиас
27
Каштру
Томаш
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
20
Salomon
Rodriguez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Годой Крус

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
К
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 4 (2) 0.17
Гарро Родриго 3 0.13
Каталан Матиас 2 0.09
Диас Энцо Эрнан 2 0.09
Годой Матиас 1 (1) 0.04
Майкл Сантос 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Джиротти Федерико 1 0.04
Ортегоса Диего 1 0.04
Алвес Максимилиано 1 0.04
Фертоли Эктор 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 6 (1) 0.25
Salomon Rodriguez 6 0.25
Tadeo Allende 3 0.13
Gonzalo Abrego 2 0.08
Pier Barrios 2 0.08
Tomas Badaloni 2 0.08
Matias Ramirez 1 0.04
Enzo Larrosa 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Cristian Chavez I 1 0.04
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Juan Andrada 0 0
Каштру Томаш 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Каталан Матиас 5 0
Годой Матиас 5 0
Гарро Родриго 5 0
Валойес Диего 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Мартино Анджело 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 6 2
Franco Negri 5 1
Juan Andrada 6 0
Pier Barrios 5 0
Nelson Acevedo 5 0
Nestor Breitenbruch 3 1
Родригес Диего II 4 0
Jose Maria Canale 2 1
Martin Ojeda 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Matias Ramirez 2 0
Tomas Badaloni 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Tadeo Allende 2 0
Enzo Larrosa 1 0
Bruno Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
5
38%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
3
16%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
4
67%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
4
21%
4
15%
1-15
2
11%
7
27%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
1
5%
7
28%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
6
24%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 1:1 23 13 4 6 28 - 23 43
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
5. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
6. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
17. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
18. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
21. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
22. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
23. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
24. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 1:1 24 4 5 15 15 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 1:1 13 8 3 2 19 - 13 27
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
15. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
16. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 1:1 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Бока Хуниорс 1:1 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
6. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Альдосиви 1:1 13 1 4 8 6 - 24 7
24. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
25. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Salomon Rodriguez уходит с поля. Tadeo Allende выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 3:1 Годой Крус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     