Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаLucas Suarez II
29' Желтая карточкаLuca Orellano
36' Желтая карточкаВалойес Диего
59' Вторая желтая карточкаВалойес Диего
1:0
62' ГолSantiago Castro
85' Желтая карточкаОртега Франсиско
86' Желтая карточкаКаталан Матиас
1:1
88' ГолMatias Esquivel
2:1
90' ГолJose Florentin
90'+5
Ход матча
21'
29'
36'
59'
62'
1:0
85'
86'
88'
90'
26
Mateo
Seoane
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.13
|Walter Bou
|3 (3)
|0.13
|Дженсон Лукас
|2
|0.08
|Miguel Brizuela
|2
|0.08
|Jose Florentin
|2
|0.08
|Maximo Perrone
|2
|0.08
|Nicolas Garayalde
|1
|0.04
|Luca Orellano
|1
|0.04
|Valentin Gomez
|1
|0.04
|Годин Диего
|1
|0.04
|Хара Леонардо
|1
|0.04
|Damian Fernandez
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Mateo Seoane
|0
|0
|Gianluca Prestianni
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|4 (2)
|0.17
|Гарро Родриго
|3
|0.13
|Каталан Матиас
|2
|0.08
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.08
|Пиццини Франсиско
|1
|0.04
|Годой Матиас
|1 (1)
|0.04
|Майкл Сантос
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Джиротти Федерико
|1
|0.04
|Ортегоса Диего
|1
|0.04
|Matias Esquivel
|1
|0.04
|Алвес Максимилиано
|1
|0.04
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valentin Gomez
|6
|2
|Maximo Perrone
|9
|0
|Ортега Франсиско
|6
|1
|Nicolas Garayalde
|7
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|1
|Matias De los Santos II
|4
|1
|Damian Fernandez
|5
|0
|Abiel Osorio
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Agustin Mulet
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Santiago Castro
|3
|0
|Хара Леонардо
|2
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Mateo Seoane
|2
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Валойес Диего
|5
|1
|Каталан Матиас
|6
|0
|Годой Матиас
|5
|0
|Гарро Родриго
|5
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Алвес Максимилиано
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
5
23%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
5
25%
76-90
Пропущено
31
23
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
8
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|3.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|4.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|5.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|8.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|9.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|10
|6
|8
|23 - 19
|36
|11.
|Годой Крус
|25
|9
|8
|8
|25 - 26
|35
|12.
|Патронато Парана
|25
|9
|7
|9
|27 - 25
|34
|13.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|18.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|20.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Тальерес Кордоба
|24
|7
|7
|10
|21 - 22
|28
|23.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|24.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|10.
|Годой Крус
|12
|6
|5
|1
|13 - 6
|23
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|23.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|24.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Патронато Парана
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|22.
|Тальерес Кордоба
|12
|1
|5
|6
|6 - 11
|8
|23.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|24.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|25.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8