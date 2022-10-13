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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Велес Сарсфилд
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
21' Желтая карточка
Lucas Suarez II
29' Желтая карточка
Luca Orellano
36' Желтая карточка
Валойес Диего
59' Вторая желтая карточка
Валойес Диего
1:0
62' Гол
Santiago Castro
85' Желтая карточка
Ортега Франсиско
86' Желтая карточка
Каталан Матиас
1:1
88' Гол
Matias Esquivel
2:1
90' Гол
Jose Florentin
90'+5
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
26
Mateo
Seoane
36
Nicolas
Garayalde
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
18
Вильягра
Родриго
23
Франко
Алан
7
Валойес
Диего
5
Fabio
Alvarez
19
Пиццини
Франсиско
20
Алвес
Максимилиано
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
3:2
ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.13
Walter Bou 3 (3) 0.13
Дженсон Лукас 2 0.08
Miguel Brizuela 2 0.08
Jose Florentin 2 0.08
Maximo Perrone 2 0.08
Nicolas Garayalde 1 0.04
Luca Orellano 1 0.04
Valentin Gomez 1 0.04
Годин Диего 1 0.04
Хара Леонардо 1 0.04
Damian Fernandez 1 0.04
Пратто Лукас 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Mateo Seoane 0 0
Gianluca Prestianni 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 4 (2) 0.17
Гарро Родриго 3 0.13
Каталан Матиас 2 0.08
Диас Энцо Эрнан 2 0.08
Пиццини Франсиско 1 0.04
Годой Матиас 1 (1) 0.04
Майкл Сантос 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Джиротти Федерико 1 0.04
Ортегоса Диего 1 0.04
Matias Esquivel 1 0.04
Алвес Максимилиано 1 0.04
Фертоли Эктор 0 0
Мартино Анджело 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Gomez 6 2
Maximo Perrone 9 0
Ортега Франсиско 6 1
Nicolas Garayalde 7 0
Касерес Сантьяго 6 0
Инсуа Эмануэль 4 1
Matias De los Santos II 4 1
Damian Fernandez 5 0
Abiel Osorio 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Agustin Mulet 4 0
Пратто Лукас 2 1
Santiago Castro 3 0
Хара Леонардо 2 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Mateo Seoane 2 0
Леонардо Буриан 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Florentin 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Валойес Диего 5 1
Каталан Матиас 6 0
Годой Матиас 5 0
Гарро Родриго 5 0
Эррера Гидо 3 0
Lucas Suarez II 3 0
Франко Алан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Мартино Анджело 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
5
23%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
5
25%
76-90

Пропущено

31
23
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
8
26%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
3. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
4. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
5. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
6. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
7. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
8. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
9. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 24 10 6 8 23 - 19 36
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
13. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
15. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
18. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
19. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
20. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Тальерес Кордоба 24 7 7 10 21 - 22 28
23. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
24. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
10. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
22. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
23. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
24. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
9. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
10. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Тальерес Кордоба 12 1 5 6 6 - 11 8
23. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
24. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
25. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Jose Florentin бьет в цель!
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Матиас Эскивель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    86'
    Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Николас Гараяльде уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Ортега Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Пратто Лукас уходит с поля. Abiel Osorio выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Валойес Диего получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Лука Орельяно получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Лукас Суарес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 2:1 Тальерес Кордоба онлайн

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