Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Г О О О О Л - Jose Florentin бьет в цель!

88' Г О О О О Л - Матиас Эскивель бьет в цель!

86' Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи

86' Николас Гараяльде уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него