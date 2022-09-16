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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
14' Гол
Боселли Мауро
41' Желтая карточка
Морель Хорхе
43' Желтая карточка
Мас Эмануэль
84' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
1:1
90' Гол
Franco Farias
90' Желтая карточка
Franco Farias
90' Желтая карточка
Gino Infantino
90'+6
19
Броун
Хорхе
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
5
Francis
Mac
Allister
17
Alan
Marinelli
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
18
Ногера
Фабьян
5
Морель
Хорхе
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
7
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
Росарио Сентраль
4-1-4-1
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
П
3:2
КА
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.16
Gaspar Servio 3 (3) 0.16
Gino Infantino 2 0.11
Franco Farias 2 0.11
Facundo Buonanotte 1 0.05
Christian Baez 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 5 (2) 0.26
Leandro Diaz III 2 0.11
Кастро Мануэль 2 0.11
Пьятти Пабло 2 0.11
Franco Zapiola 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Морель Хорхе 1 0.05
Leonardo Heredia 1 0.05
Рохель Агустин 1 0.05
Рольхейсер Бенхамин 1 0.05
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Gino Infantino 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Christian Baez 3 0
Facundo Almada 3 0
Facundo Buonanotte 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Juan Cruz Cerrudo 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 8 0
Leandro Diaz III 5 1
Jorge Rodriguez I 4 0
Сукуи Фернандо 3 0
Мас Эмануэль 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Пропущено

18
19
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
3
16%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
8
42%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 1:1 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
19. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
20. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 0:2 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 1:1 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 1:1 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
13. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
14. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тальерес Кордоба 1:1 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 0:2 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
6. Атлетико Тукуман 1:1 9 3 4 2 6 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 2:0 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Арсенал Саранди 0:2 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
27. Тальерес Кордоба 1:1 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 60'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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