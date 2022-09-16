1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолБоселли Мауро
41' Желтая карточкаМорель Хорхе
43' Желтая карточкаМас Эмануэль
84' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
1:1
90' ГолFranco Farias
90' Желтая карточкаFranco Farias
90' Желтая карточкаGino Infantino
90'+6
Ход матча
14'
0:1
41'
43'
90'
1:1
90'
90'
19
Броун
Хорхе
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.16
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.16
|Gino Infantino
|2
|0.11
|Franco Farias
|2
|0.11
|Facundo Buonanotte
|1
|0.05
|Christian Baez
|1
|0.05
|Victor Malcorra
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|5 (2)
|0.26
|Leandro Diaz III
|2
|0.11
|Кастро Мануэль
|2
|0.11
|Пьятти Пабло
|2
|0.11
|Franco Zapiola
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Морель Хорхе
|1
|0.05
|Leonardo Heredia
|1
|0.05
|Рохель Агустин
|1
|0.05
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.05
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Gino Infantino
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Facundo Buonanotte
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|8
|0
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Мас Эмануэль
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Пропущено
18
19
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
3
16%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
8
42%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|19.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|20.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|0:2
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|0:2
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|0:2
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7