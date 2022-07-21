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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
3:1
Конец матча
Барракас Централь
0'
1:0
11' Гол
Leandro Diaz III
1:1
21' Гол
Ivan Tapia
45' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
47' Желтая карточка
Морель Хорхе
2:1
53' Гол
Рольхейсер Бенхамин
57' Желтая карточка
Bruno Christian Sepulveda
74' Желтая карточка
Пьятти Пабло
3:1
83' Гол
Пьятти Пабло
90' Желтая карточка
Jonathan Blanco
90'+6
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
26
Лолло
Лусиано
6
Мас
Эмануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
20
Кастро
Мануэль
31
Пьятти
Пабло
10
Рольхейсер
Бенхамин
9
Leandro
Diaz
III
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
16
Braian
Salvareschi
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
21
Brian
Calderara
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:6
ПБНПО
2:2
ПНЗА
2:0
ПНЗА
3:4
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.22
Пьятти Пабло 2 0.22
Боселли Мауро 2 (1) 0.22
Leonardo Godoy 1 0.11
Franco Zapiola 1 0.11
Кастро Мануэль 1 0.11
Рохель Агустин 1 0.11
Рольхейсер Бенхамин 1 0.11
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.33
Bruno Christian Sepulveda 3 0.33
Ivan Tapia 2 (1) 0.22
Facundo Mater 1 0.11
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.11

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Морель Хорхе 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Рохель Агустин 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Aaron Spetale 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 1
Facundo Mater 4 0
Carlos Martin Arce 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Gonzalo Paz 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Brian Calderara 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Ринкон Себастьян 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
7
50%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 0:0 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Уракан 0:0 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
17. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
21. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 0:0 9 1 4 4 7 - 10 7
26. Ланус 0:0 9 1 3 5 7 - 13 6
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 0:0 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Уракан 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Ланус 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Велес Сарсфилд 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Годой Крус 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 0:0 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Ivan Tapia бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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