2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолLeandro Diaz III
2:0
36' ГолКастро Мануэль
2:1
45' ГолChristian Torres
57' Желтая карточкаLeandro Diaz III
64' Желтая карточкаМас Эмануэль
2:2
67' ПенальтиМартинес Алекс
86' Желтая карточкаТоселли Кристофер
90' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
90'+7
Ход матча
11'
36'
45'
2:1
57'
64'
67'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
36 Jose AmadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Сентраль Кордоба Росарио
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.29
|Leonardo Godoy
|1
|0.14
|Leandro Diaz III
|1
|0.14
|Franco Zapiola
|1
|0.14
|Кастро Мануэль
|1
|0.14
|Рохель Агустин
|1
|0.14
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риано Клаудио
|2
|0.29
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.14
|Jesus Soraire
|1
|0.14
|Renzo Lopez
|1
|0.14
|Christian Torres
|1
|0.14
|Jose Amado
|1
|0.14
|Мартинес Алекс
|1 (1)
|0.14
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Морель Хорхе
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
6
55%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0
Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|25.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|17.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|24.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес