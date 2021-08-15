Швеция: Суперэттан 2021
Ландскруна
1:0
Конец матча
Вестерос
39' Желтая карточкаОлссон Филип
43' Желтая карточкаБьорндал Эрик
85' Желтая карточкаАли Таха Абди
1:0
86' ГолДженсен Кевин
90' Желтая карточкаАсп Джонатан
26
Асп
Джонатан
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
20
Сабах
Лоусон
15
Эдлунд
Олле
21
Ског
Эмиль
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Стин ВикторЗащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
39'
43'
85'
86'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|5
|0.31
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.25
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.25
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.19
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.13
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.13
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.13
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.06
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.06
|10.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.06
|11.
|Нильсен Никлас
|1
|0.06
|12.
|Мурбек Андреас
|1
|0.06
|13.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|14.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.19
|2.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.19
|3.
|Проделль Виктор
|3
|0.19
|4.
|Троне Филип
|2
|0.13
|5.
|Спэн Брайан
|1
|0.06
|6.
|Dusan Jajic
|1
|0.06
|7.
|Эдлунд Олле
|1
|0.06
|8.
|Видхольт Вильям
|1
|0.06
|9.
|Бьорндал Эрик
|0
|0
|10.
|Гефверт Симон
|0
|0
|11.
|Ског Эмиль
|0
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Филип
|5
|0
|2.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|3.
|Хофсё Робин
|2
|1
|4.
|Мурбек Андреас
|3
|0
|5.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|7.
|Асп Джонатан
|1
|0
|8.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|9.
|Дженсен Кевин
|1
|0
|10.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|11.
|Рапп Йохан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Проделль Виктор
|1
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|7.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|8.
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0
|10.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|11.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|12.
|Али Таха Абди
|1
|0
|13.
|Салмон Джастин
|1
|0
|14.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|15.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|16.
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ландскруна
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|Вестерос
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг
Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд
Вестерос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг
Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 17
|31
|2.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|3.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 17
|27
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 17
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 28
|14
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 5
|8
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|14.
|Вестерос
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0