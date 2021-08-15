  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
39' Желтая карточка
Олссон Филип
43' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
85' Желтая карточка
Али Таха Абди
1:0
86' Гол
Дженсен Кевин
90' Желтая карточка
Асп Джонатан
90'+11
1
Каддура
Амр
26
Асп
Джонатан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
20
Альмаджед
Сумар
11
Олссон
Филип
12
Нильсен
Никлас
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
26
Бьерклунд
Калле
19
Сёрман
Самуэль
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
20
Сабах
Лоусон
15
Эдлунд
Олле
21
Ског
Эмиль
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
Ландскруна
4-3-3
Вестерос
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 5 0.31
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.25
3. Хофсё Робин 4 0.25
4. Олссон Линус 3 0.19
5. Олссон Филип 2 0.13
6. Хейер Мелкер 2 0.13
7. Вихльстранд Виктор 2 0.13
8. Ткач Александр 1 0.06
9. Петерссон Оскар 1 0.06
10. Асп Джонатан 1 (1) 0.06
11. Нильсен Никлас 1 0.06
12. Мурбек Андреас 1 0.06
13. Олофссон Деннис 0 0
14. Альмаджед Сумар 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.19
2. Лагербильке Густав 3 (2) 0.19
3. Проделль Виктор 3 0.19
4. Троне Филип 2 0.13
5. Спэн Брайан 1 0.06
6. Dusan Jajic 1 0.06
7. Эдлунд Олле 1 0.06
8. Видхольт Вильям 1 0.06
9. Бьорндал Эрик 0 0
10. Гефверт Симон 0 0
11. Ског Эмиль 0 0
12. Спорронг Альбин 0 0

Карточки

Ландскруна
# Игрок      
1. Олссон Филип 5 0
2. Альмаджед Сумар 4 0
3. Хофсё Робин 2 1
4. Мурбек Андреас 3 0
5. Вихльстранд Виктор 2 0
6. Хейер Мелкер 2 0
7. Асп Джонатан 1 0
8. Нильсен Никлас 1 0
9. Дженсен Кевин 1 0
10. Оттоссон Филип 1 0
11. Рапп Йохан 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 7 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Йоханссон Саймон 1 0
7. Бьорндал Эрик 1 0
8. Фагерстрём Антон 1 0
9. Эдлунд Олле 1 0
10. Лагербильке Густав 1 0
11. Спорронг Альбин 1 0
12. Али Таха Абди 1 0
13. Салмон Джастин 1 0
14. Сёрман Самуэль 1 0
15. Jacob Lindahl 1 0
16. Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ландскруна 18.52% (5) 22.22% (6) 3.7% (1) 14.81% (4) 14.81% (4) 25.93% (7)
Вестерос 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг
Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд
Вестерос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг
Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос

Последние игры между собой

Ландскруна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерос 3:1 Ландскруна Суперэттан Вестерос 3:3 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 2:1 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 16 9 4 3 27 - 17 31
2. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
3. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг 0:0 Заявка 16 7 6 3 21 - 17 27
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 16 6 4 6 22 - 16 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. ГАИС 0:0 Заявка 16 5 3 8 13 - 17 18
12. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. Вестерос Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Васалунд 0:0 Заявка 16 4 2 10 18 - 28 14
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Треллеборг 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Васалунд 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
13. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
14. ГАИС 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС 0:0 Заявка 8 2 2 4 3 - 5 8
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
14. Вестерос Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Васалунд 0:0 Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Бьорндал Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Filip Olsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 1:0 Вестерос онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 