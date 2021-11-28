Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Oerjans Vall
19' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
33' Желтая карточкаВикстрём Эмиль
10
Карим
Садат
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ПаулиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
19'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Хальмстад
Хаммарбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.21
|Карим Садат
|5
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.1
|Боман Микаэль
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.03
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|11
|0.38
|Амоо Акинкунми
|9 (1)
|0.31
|Сельмани Астрит
|5 (1)
|0.17
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.14
|Андерсен Йеппе
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|2
|0.07
|Williot Swedberg
|2
|0.07
|Мохаммед Азиз
|2
|0.07
|Джазе Моханад
|1
|0.03
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|Боянич Дарьян
|1
|0.03
|Аккам Давид
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|1
|0.03
|Матко Алёша
|1
|0.03
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.03
|Мадьяр Ричард
|1
|0.03
|Родич Владимир
|1
|0.03
|Паулиньо II
|1
|0.03
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|6
|0
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Сельмани Астрит
|6
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
20%
2
11%
1-15
3
30%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
10
43%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
4
44%
6
26%
76-90
Забито
10
30
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
2
20%
3
10%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
2
20%
7
23%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
8
27%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
22%
6
38%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
20
48
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 5
4
20%
5
10%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
8
17%
31-45
2
10%
8
17%
46-60
1
5%
9
19%
61-75
5
25%
12
25%
76-90
Пропущено
27
39
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
4
15%
7
18%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
5
19%
12
31%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
6
22%
5
13%
61-75
7
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 30
|56
|2.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|29
|13
|9
|7
|38 - 33
|48
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|11.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 14
|28
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|10.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|11.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3