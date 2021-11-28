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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хаммарбю
0'
19' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
33' Желтая карточка
Викстрём Эмиль
45'+2
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
2
Сандберг
Симон
33
Амоо
Акинкунми
32
Мохаммед
Азиз
8
Андерсен
Йеппе
5
Джазе
Моханад
16
Людвигсон
Густав
9
Паулиньо
II
Хальмстад
4-4-2
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

19'
Куртулус Эдвин
 
33'
Викстрём Эмиль
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Хальмстад
Хаммарбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.21
Карим Садат 5 0.17
Аль-Аммари Амир 3 0.1
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.03
Викстрём Эмиль 1 0.03
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 11 0.38
Амоо Акинкунми 9 (1) 0.31
Сельмани Астрит 5 (1) 0.17
Халили Абдул 4 (1) 0.14
Андерсен Йеппе 2 0.07
Bjoern Paulsen 2 0.07
Williot Swedberg 2 0.07
Мохаммед Азиз 2 0.07
Джазе Моханад 1 0.03
Фенгер Мадс 1 0.03
Боянич Дарьян 1 0.03
Аккам Давид 1 0.03
Сандберг Симон 1 0.03
Матко Алёша 1 0.03
Фьолусон Йон Гудни 1 0.03
Мадьяр Ричард 1 0.03
Родич Владимир 1 0.03
Паулиньо II 1 0.03

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 6 0
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Сельмани Астрит 6 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
20%
2
11%
1-15
3
30%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
10
43%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
4
44%
6
26%
76-90

Забито

10
30
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
2
20%
3
10%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
2
20%
7
23%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
8
27%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
22%
6
38%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Забито

20
48
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 5
4
20%
5
10%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
8
17%
31-45
2
10%
8
17%
46-60
1
5%
9
19%
61-75
5
25%
12
25%
76-90

Пропущено

27
39
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
4
15%
7
18%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
5
19%
12
31%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
6
22%
5
13%
61-75
7
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 29 16 8 5 57 - 30 56
2. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар 0:0 Заявка 29 13 9 7 38 - 33 48
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
10. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
11. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
12. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад 0:0 Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё 0:0 Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 14 24
8. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
9. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
10. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
11. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 14 28
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар 0:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
10. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
11. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хаммарбю
2.70
3.70
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Хаммарбю онлайн


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