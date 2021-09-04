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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
43' Гол
Facundo Mansilla Zahir
45' Желтая карточка
Игнасио Скокко
68' Желтая карточка
Maximiliano Comba
71' Желтая карточка
Nicolas Castro
1:1
75' Пенальти
Facundo Farias
90' Красная карточка
Гольц Паоло
90'+10
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
3
Gonzalo
Piovi
35
Facundo
Farias
18
Nicolas
Leguizamon
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
Колон
3-5-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 3 (3) 0.3
2. Cristian Ferreira2 2 0.2
3. Wilson Morelo 1 0.1
4. Rodrigo Aliendro 1 0.1
5. Yeiler Goez 1 0.1
6. Eric Meza 1 0.1
7. Gonzalo Piovi 0 0
8. Мура Факундо 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 3 0.3
2. Игнасио Скокко 3 0.3
3. Justo Giani 1 0.1
4. Juan Fernando Garro 1 0.1
5. Кристальдо Хонатан 1 0.1
6. Gabriel Compagnucci 1 0.1
7. Facundo Mansilla Zahir 1 0.1
8. Maximiliano Comba 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Facundo Garces 3 0
3. Facundo Farias 3 0
4. Gonzalo Piovi 1 1
5. Мура Факундо 1 1
6. Лертора Федерико 2 0
7. Rafael Delgado 2 0
8. Кастро Алексис 2 0
9. Гольц Паоло 0 1
10. Santiago Pierotti 0 1
11. Bruno Felix Bianchi 1 0
12. Формика Мауро 1 0
13. Lucas Beltrain 1 0
14. Cristian Ferreira2 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 3 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Franco Negri 2 0
4. Maximiliano Comba 2 0
5. Jeronimo Cacciabue 2 0
6. Juan Sforza 2 0
7. Кристальдо Хонатан 0 1
8. Nicolas Castro 1 0
9. Перес Пабло II 1 0
10. Julian Fernandez II 1 0
11. Gabriel Compagnucci 1 0
12. Justo Giani 1 0
13. Mateo Maccari 1 0
14. Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Ньюэллс Олд Бойз 9.09% (1) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана

Последние игры между собой

Колон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Суперлига Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Товарищеские матчи
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Товарищеские матчи Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера Колон 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Колон Примера Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Колон 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Колон Примера А Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Колон Примера А Колон 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
2. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
15. Сан-Лоренсо 0:0 10 3 3 4 8 - 11 12
16. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
17. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
19. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
20. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
21. Атлетико Платенсе 0:0 10 2 4 4 12 - 14 10
22. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
23. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
11. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
12. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
13. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
14. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
15. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
17. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
18. Сан-Лоренсо 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 0:0 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Сан-Лоренсо 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Факундо Мансилья Заир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




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