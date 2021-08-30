Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:2
Конец матча
Атлетико Тукуман
0:1
53' ГолМуссис Франко
69' Желтая карточкаMatias Orihuela
1:1
72' ГолИгнасио Скокко
73' Желтая карточкаJonathan Cabral
1:2
86' ГолAugusto Lotti
38
Franco
Negri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
53'
0:1
69'
72'
1:1
73'
86'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|3
|0.33
|2.
|Игнасио Скокко
|3
|0.33
|3.
|Justo Giani
|1
|0.11
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.11
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.11
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.11
|7.
|Maximiliano Comba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.33
|2.
|Augusto Lotti
|2
|0.22
|3.
|Муссис Франко
|2
|0.22
|4.
|Leonardo Heredia
|1
|0.11
|5.
|Guillermo Acosta
|1
|0.11
|6.
|Renzo Tesuri
|1
|0.11
|7.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.11
|8.
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Franco Negri
|2
|0
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|5.
|Juan Sforza
|2
|0
|6.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|7.
|Перес Пабло II
|1
|0
|8.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|9.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|10.
|Maximiliano Comba
|1
|0
|11.
|Justo Giani
|1
|0
|12.
|Mateo Maccari
|1
|0
|13.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрбес Кристиан
|3
|0
|2.
|Муссис Франко
|3
|0
|3.
|Nicolas Lamendola
|1
|1
|4.
|Marcos Valor
|1
|1
|5.
|Фелипе Кампос
|2
|0
|6.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|7.
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|8.
|Renzo Tesuri
|2
|0
|9.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|10.
|Matias Orihuela
|1
|0
|11.
|Jonathan Cabral
|1
|0
|12.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|13.
|Mauro Osores
|1
|0
|14.
|Augustin Lagos
|1
|0
|15.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|16.
|Abel Bustos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|10% (1)
|0
|0
|10% (1)
|50% (5)
|30% (3)
|Атлетико Тукуман
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =4 -7Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|7.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|9.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|17.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|18.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|19.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|23.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|10.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|17.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|21.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1