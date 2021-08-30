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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:2
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
53' Гол
Муссис Франко
69' Желтая карточка
Matias Orihuela
1:1
72' Гол
Игнасио Скокко
73' Желтая карточка
Jonathan Cabral
1:2
86' Гол
Augusto Lotti
90'+6
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
8
Перес
Пабло
II
30
Mateo
Maccari
36
Nicolas
Castro
33
Maximiliano
Comba
32
Игнасио
Скокко
24
Juan
Fernando
Garro
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
27
Вергини
Сантьяго
15
Jonathan
Cabral
39
Matias
Orihuela
21
Эрбес
Кристиан
26
Бенитес
Оскар
7
Муссис
Франко
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
11
Cristian
Menendez
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 3 0.33
2. Игнасио Скокко 3 0.33
3. Justo Giani 1 0.11
4. Juan Fernando Garro 1 0.11
5. Кристальдо Хонатан 1 0.11
6. Gabriel Compagnucci 1 0.11
7. Maximiliano Comba 0 0
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.33
2. Augusto Lotti 2 0.22
3. Муссис Франко 2 0.22
4. Leonardo Heredia 1 0.11
5. Guillermo Acosta 1 0.11
6. Renzo Tesuri 1 0.11
7. Joaquin Pereyra1 1 0.11
8. Gabriel Risso 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Franco Negri 2 0
4. Jeronimo Cacciabue 2 0
5. Juan Sforza 2 0
6. Кристальдо Хонатан 0 1
7. Перес Пабло II 1 0
8. Julian Fernandez II 1 0
9. Gabriel Compagnucci 1 0
10. Maximiliano Comba 1 0
11. Justo Giani 1 0
12. Mateo Maccari 1 0
13. Facundo Mansilla Zahir 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Эрбес Кристиан 3 0
2. Муссис Франко 3 0
3. Nicolas Lamendola 1 1
4. Marcos Valor 1 1
5. Фелипе Кампос 2 0
6. Ramiro Carrera 2 0
7. Marcelo Ortiz 2 0
8. Renzo Tesuri 2 0
9. Вергини Сантьяго 1 0
10. Matias Orihuela 1 0
11. Jonathan Cabral 1 0
12. Guillermo Acosta 1 0
13. Mauro Osores 1 0
14. Augustin Lagos 1 0
15. Joaquin Pereyra1 1 0
16. Abel Bustos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 10% (1) 0 0 10% (1) 50% (5) 30% (3)
 Атлетико Тукуман 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман Кубок Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига
Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Атлетико Тукуман Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
6. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
7. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
9. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
10. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
16. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
17. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
18. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
19. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
20. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
21. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
22. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
23. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
10. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
11. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
12. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
13. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
14. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
17. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
18. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
19. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
20. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
21. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
10. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман онлайн




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