Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
1:0
20' ГолДоведан Никола
27' Желтая карточкаРапп Николай
32' Желтая карточкаДуман Тайлан
35' Желтая карточкаШмид Романо
53' Желтая карточкаСёренсен Асгер
54' Желтая карточкаДоведан Никола
72' Желтая карточкаКраусс Том
1:1
80' ГолФуллкруг Никлас
81' Желтая карточкаФридль Марко
1:2
88' ГолБиттенкорт Леонардо
11
Шуранов
Эрик
32
Фридль
Марко
28
Груев
Илия
23
Рапп
Николай
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
20'
1:0
27'
32'
35'
53'
54'
72'
80'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 9
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Нюрнберг
Вердер
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темпельман Лино
|3
|0.23
|Шуранов Эрик
|3
|0.23
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.15
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.15
|Доведан Никола
|2
|0.15
|Гайс Йоханнес
|1
|0.08
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.08
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.08
|Краусс Том
|1
|0.08
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Николай
|2
|0.15
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.15
|Сарджент Джош
|2
|0.15
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Фридль Марко
|1
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.08
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.08
|Шмид Романо
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|4
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
100%
2
17%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
50%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
8
47%
5
31%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
6
55%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2
Вердер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 12
|25
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|5.
|Падерборн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|7.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|11.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|12.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|15.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3