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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
1:2
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
1:0
20' Гол
Доведан Никола
27' Желтая карточка
Рапп Николай
32' Желтая карточка
Думан Тайлан
35' Желтая карточка
Шмид Романо
53' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
54' Желтая карточка
Доведан Никола
72' Желтая карточка
Краусс Том
1:1
80' Гол
Фуллкруг Никлас
81' Желтая карточка
Фридль Марко
1:2
88' Гол
Биттенкорт Леонардо
90' Желтая карточка
 90'+5
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
8
Думан
Тайлан
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
10
Доведан
Никола
11
Шуранов
Эрик
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
34
Мбом
Жан-Мануэль
28
Груев
Илия
23
Рапп
Николай
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Нюрнберг
4-3-1-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Нюрнберг
Вердер

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
4:2
Б
2:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темпельман Лино 3 0.23
Шуранов Эрик 3 0.23
Дели Матс Мёллер 2 0.15
Валентини Энрико 2 (2) 0.15
Доведан Никола 2 0.15
Гайс Йоханнес 1 0.08
Шиндлер Кристофер 1 0.08
Шаффлер Мануэль 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Николай 2 0.15
Фуллкруг Никлас 2 0.15
Сарджент Джош 2 0.15
Шмидт Никлас 1 0.08
Фридль Марко 1 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.08
Вайзер Митчелл 1 0.08
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.08
Шмид Романо 0 0
Велькович Милош 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 4 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Темпельман Лино 3 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Фридль Марко 5 0
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Дукш Марвин 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
100%
2
17%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
50%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
8
47%
5
31%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
6
55%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2
Вердер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 12 7 4 1 27 - 12 25
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
5. Падерборн Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
10. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
11. Фортуна Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
12. Ганза Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 2 9 7 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
15. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Думан Тайлан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мбом Жан-Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нюрнберг 1:2 Вердер онлайн


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