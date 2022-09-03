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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Цюрих
1:2
Конец матча
Лугано
0'
0:1
5' Гол
Штеффен Ренато
9' Желтая карточка
Метс Кароль
19' Желтая карточка
Целар Жан
1:1
24' Гол
Тосин Айегун
26' Желтая карточка
Афдияй Донис
60' Желтая карточка
Ронер Фабиан
1:2
90' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточка
Сельнес Оле
90'+6
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
18
Афдияй
Донис
15
Тосин
Айегун
23
Ронер
Фабиан
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
22
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
11
Хайле-Селассие
Марен
9
Целар
Жан
Цюрих
3-4-1-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Лугано

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джемаили Блерим 1 (1) 0.14
Тосин Айегун 1 0.14
Ронер Фабиан 1 0.14
Крюезиу Мирлинд 1 0.14
Сельнес Оле 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.57
Бабич Борис 2 0.29
Боттани Маттиа 1 0.14
Циглер Рето 1 0.14
Хайле-Селассие Марен 1 0.14
Штеффен Ренато 1 0.14
Саббатини Хонатан 1 0.14
Де Кейрос Ноа 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Махмуд Хадж 1 0.14
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Маю Хишам 0 0
Allan Arigoni 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Алити Фидан 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 1
Целар Жан 2 0
Allan Arigoni 2 0
Циглер Рето 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
6
40%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1
Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1
Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
8. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Тосин Айегун бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Целар Жан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Штеффен Ренато бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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