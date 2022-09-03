Стадион: Летцигрунд
0'
0:1
5' ГолШтеффен Ренато
9' Желтая карточкаМетс Кароль
19' Желтая карточкаЦелар Жан
1:1
24' ГолТосин Айегун
26' Желтая карточкаАфдияй Донис
60' Желтая карточкаРонер Фабиан
1:2
90' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточкаСельнес Оле
90'+6
Ход матча
5'
0:1
9'
19'
24'
1:1
26'
60'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
18
Афдияй
Донис
15
Тосин
Айегун
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Цюрих
Лугано
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.14
|Тосин Айегун
|1
|0.14
|Ронер Фабиан
|1
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.14
|Сельнес Оле
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|4 (3)
|0.57
|Бабич Борис
|2
|0.29
|Боттани Маттиа
|1
|0.14
|Циглер Рето
|1
|0.14
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.14
|Штеффен Ренато
|1
|0.14
|Саббатини Хонатан
|1
|0.14
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.14
|Махмуд Хадж
|1
|0.14
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|1
|Целар Жан
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
6
40%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1
Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1
Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|7.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Винтертур
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|10.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|8.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу