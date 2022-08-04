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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лугано
0:2
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
8' Желтая карточка
Боттани Маттиа
35' Желтая карточка
Allan Arigoni
37' Желтая карточка
Йосефи Томер
0:1
39' Гол
Йосефи Томер
76' Желтая карточка
Миха Дор
0:2
85' Гол
Сельмани Астрит
90'+6

Ход матча

8'
Боттани Маттиа
 
35'
Allan Arigoni
 
37'
 
Йосефи Томер
39'
0:1
Йосефи Томер
(Анса Юджин)
56'
Махмуд Хадж
Хайле-Селассие Марен
 
62'
 
Миха Дор
Мартинш Андре
62'
 
Элиас Шай
Йосефи Томер
67'
Эль-Амин Амура Мохамед
Целар Жан
 
73'
 
Хатуэль Ротем
Хемед Томер
76'
 
Миха Дор
82'
Бабич Борис
Маю Хишам
 
83'
 
Сельмани Астрит
Анса Юджин
83'
 
Кельтенс Давид
Тиби Эйтан
85'
0:2
Сельмани Астрит
(Миха Дор)

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 111
Лугано 74.8% (83)
X 18.9% (21)
Хапоэль Беэр-Шева 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
18
Тиби
Эйтан
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
28
Мартинш
Андре
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
15
Йосефи
Томер
17
Хемед
Томер
13
Анса
Юджин
Лугано
4-2-3-1
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 2 0.67
Йосефи Томер 1 0.33
Джехезкель Сагив 1 0.33
Сельмани Астрит 1 0.33
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Allan Arigoni 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Миха Дор 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Хатуэль Ротем 1 0
Йосефи Томер 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4
Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Йосефи Томер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Йосефи Томер получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      35'
      Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Лугано 74.8% (83)
    X 18.9% (21)
    Хапоэль Беэр-Шева 6.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Лугано
    74.8% (83)
    Ничья
    18.9% (21)
    Хапоэль Беэр-Шева
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (73)
    Нет
    33.64% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Лугано
    41.4% (46)
    1:0 Лугано
    20.7% (23)
    1:1 Ничья
    18.9% (21)
    2:0 Лугано
    9% (10)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    2.7% (3)
    0:2 Хапоэль Беэр-Шева
    1.8% (2)
    3:2 Лугано
    1.8% (2)
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