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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
40' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
42' Желтая карточка
Фабра Франк
57' Желтая карточка
Диас Пауло
58' Желтая карточка
Рохо Маркос
61' Желтая карточка
Адвинкула Луис
61' Желтая карточка
Каско Милтон
63' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:0
65' Гол
Бенедетто Дарио
72' Желтая карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II
86' Желтая карточка
Васкес Луис
90' Желтая карточка
Борха Мигель
90' Желтая карточка
Пинола Хавьер
90' Красная карточка
Рохо Маркос
90'+9
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
11
Пайеро
Мартин
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
15
Эррера
Марсело
II
20
Каско
Милтон
10
Кинтеро
Хуан
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
16
Pablo
Solari
7
Суарес
Матиас
Бока Хуниорс
4-3-3
Ривер Плейт
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

28 матчей

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
60.7%
16 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
16 побед 14 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед

55 матчей

36.4%
23.6%
40%
20 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.1%
43.6%
27.3%
16 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

29.1%
36.4%
34.5%
16 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:1
К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.17
Себальос Эсекиэль 3 0.17
Бенедетто Дарио 3 0.17
Luca Langoni 3 0.17
Рохо Маркос 3 (1) 0.17
Ромеро Оскар 2 0.11
Фернандес Пол 2 0.11
Васкес Луис 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.06
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Молинас Аарон 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Solari 4 0.22
Альварес Хулиан 3 0.17
Борха Мигель 3 0.17
Lucas Beltrain 3 0.17
Палавесино Агустин 2 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Ромеро Брайан 2 0.11
Парадела Хосе 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Сукулини Бруно 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Пинола Хавьер II 1 0.06
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 6 0
Фабра Франк 6 0
Фернандес Пол 6 0
Рохо Маркос 4 1
Самбрано Очандарте 5 0
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Эстебан Ролон 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Васкес Луис 2 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Luca Langoni 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 4 1
Перес Энцо 4 0
Каско Милтон 3 0
Пинола Хавьер II 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Pablo Solari 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
5
56%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
5
50%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

24
27
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
5
21%
3
11%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
7
26%
61-75
5
21%
7
26%
76-90

Пропущено

22
15
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
3
20%
16-30
7
32%
4
27%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
6
40%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
5. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
6. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
7. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
20. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
21. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
22. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
23. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
24. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
4. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
6. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
7. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
17. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
20. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
21. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
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