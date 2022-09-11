1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
42' Желтая карточкаФабра Франк
57' Желтая карточкаДиас Пауло
58' Желтая карточкаРохо Маркос
61' Желтая карточкаАдвинкула Луис
61' Желтая карточкаКаско Милтон
63' Желтая карточкаФернандес Пол
1:0
65' ГолБенедетто Дарио
72' Желтая карточкаРамирес Хуан Эдгардо II
86' Желтая карточкаВаскес Луис
90' Желтая карточкаБорха Мигель
90' Желтая карточкаПинола Хавьер
90' Красная карточкаРохо Маркос
90'+9
Ход матча
42'
57'
58'
61'
61'
63'
65'
86'
90'
90'
90'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
41
Luca
Langoni
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
10
Кинтеро
Хуан
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
28 матчей
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
60.7%
16 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
16 побед 14 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед
55 матчей
36.4%
23.6%
40%
20 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.1%
43.6%
27.3%
16 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
29.1%
36.4%
34.5%
16 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.17
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.17
|Бенедетто Дарио
|3
|0.17
|Luca Langoni
|3
|0.17
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.17
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Васкес Луис
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Solari
|4
|0.22
|Альварес Хулиан
|3
|0.17
|Борха Мигель
|3
|0.17
|Lucas Beltrain
|3
|0.17
|Палавесино Агустин
|2
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Ромеро Брайан
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Пинола Хавьер II
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|6
|0
|Фабра Франк
|6
|0
|Фернандес Пол
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Самбрано Очандарте
|5
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Перес Энцо
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
5
56%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
5
50%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
24
27
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
5
21%
3
11%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
7
26%
61-75
5
21%
7
26%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
3
20%
16-30
7
32%
4
27%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
6
40%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|5.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|7.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|21.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|22.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|7.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7 (1)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8