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Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
3:3
Конец матча
Патронато Парана
0'
1:0
4' Гол
Lucas Suarez II
1:1
27' Гол
Sebastian Medina
37' Желтая карточка
Каталан Матиас
2:1
48' Гол
Майкл Сантос
2:2
53' Гол
Nicolas Castro1
3:2
61' Гол
Enzo Hernan Diaz
62' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
69' Желтая карточка
Raul Lozano
3:3
75' Гол
Marcelo Estigarribia2
81' Желтая карточка
Francisco Alvarez1
89' Желтая карточка
Охеда Серхио
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
19
Пиццини
Франсиско
16
Rodrigo
Garro
38
Matias
Godoy
9
Майкл
Сантос
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
17
Francisco
Alvarez1
28
Facundo
Cobos
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
40
Justo
Giani
19
Marcelo
Estigarribia2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Патронато Парана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
С
3:2
С
2:1
С
1:0
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.15
Enzo Hernan Diaz 2 0.15
Rodrigo Garro 1 0.08
Майкл Сантос 1 0.08
Jose Romero 1 0.08
Lucas Suarez II 1 0.08
Diego Valoyes 1 0.08
Джиротти Федерико 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Matias Godoy 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Acevedo 3 0.21
Jonathan Herrera1 3 (1) 0.21
Axel Rodriguez 3 0.21
Sebastian Medina 3 0.21
Marcelo Estigarribia2 2 0.14
Nicolas Castro1 1 0.07
Lucas Kruspzky 1 0.07
Facundo Cobos 1 0.07
Raul Lozano 1 0.07
Justo Giani 1 0.07
Alexander Sosa 1 0.07
Diego Garcia VI 1 0.07
Francisco Alvarez1 1 0.07
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 4 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Каталан Матиас 2 0
Франко Алан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Matias Godoy 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 1
Raul Lozano 5 0
Nicolas Castro1 3 1
Francisco Alvarez1 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Jonas Acevedo 4 0
Axel Rodriguez 3 0
Alexander Sosa 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Tiago Banega 2 0
Sebastian Medina 2 0
Carlos Quintana 1 0
Охеда Серхио 1 0
Juan Guasone 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
3
30%
2
8%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
1
10%
10
42%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
2
8%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Патронато Парана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
8. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
21. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
22. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
23. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
17. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
26. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
27. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
28. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
25. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Sebastian Medina бьет в цель!
    • 18'
      Лукас Суарес уходит с поля. Рафа II выходит вместо него
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Лукас Суарес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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