  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1642
Мосс
1:0
Конец матча
Осане
0'
1:0
49' Гол в свои ворота
Ola Heltne Nilsen
51' Желтая карточка
Claudio Braga
71' Желтая карточка
Странде Кристиан
73' Желтая карточка
Ole Kallevaag
90' Желтая карточка
Marius Andresen2
90'+6
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
Мосс
4-3-3
Осане
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 2 0.25
Marius Andresen2 1 0.13
Александерссон Ноа 1 0.13
Гйесдал Хенрик 1 0.13
Sivert Haugli 1 0.13
Aksel Baran Potur 1 0.13
Claudio Braga 1 0.13
Anas Farah Ali 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Sildnes 2 0.25
Stian Nygaard I 2 0.25
Mame Mor Ndiaye 2 0.25
Sander Eng Strand 1 0.13
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 3 0
Marius Andresen2 2 0
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Alexander Haapnes 1 0
Claudio Braga 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 4 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
1
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1
Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0
Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1
Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0

Результаты матчей

Мосс
Осане

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Мосс
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 1:0 Осане онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     