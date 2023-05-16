Тур: 8. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1642
0'
1:0
49' Гол в свои воротаOla Heltne Nilsen
51' Желтая карточкаClaudio Braga
71' Желтая карточкаСтранде Кристиан
73' Желтая карточкаOle Kallevaag
90' Желтая карточкаMarius Andresen2
90'+6
Ход матча
49'
51'
71'
73'
90'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Elias Bachke
-
-
-
18 Leonard Getz
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|2
|0.25
|Marius Andresen2
|1
|0.13
|Александерссон Ноа
|1
|0.13
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.13
|Sivert Haugli
|1
|0.13
|Aksel Baran Potur
|1
|0.13
|Claudio Braga
|1
|0.13
|Anas Farah Ali
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Sildnes
|2
|0.25
|Stian Nygaard I
|2
|0.25
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.25
|Sander Eng Strand
|1
|0.13
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Alexander Haapnes
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|4
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
1
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1
Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0
Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1
Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0
Результаты матчей
Мосс
Осане
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Мосс
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
26
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3