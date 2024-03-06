Тур: 22.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
КАМАЗ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.91
Среднее время на гол
70
99
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Среднее время на гол
66
78
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котов Павел
|4 (2)
|0.19
|Першин Матвей
|3
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.1
|Котик Артём
|2
|0.1
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|Денисов Роман
|1
|0.05
|Емельянов Данила
|1
|0.05
|Липовой Данил
|1
|0.05
|Кокоев Давид
|1
|0.05
|Базелюк Константин
|1 (1)
|0.05
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.14
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.14
|Мануйлов Роман
|2
|0.1
|Укомский Артемий
|2
|0.1
|Куль Руслан
|2
|0.1
|Пальцев Валентин
|2
|0.1
|Фартуна Борис
|2
|0.1
|Щербатюк Александр
|1
|0.05
|Борисенко Григорий
|1
|0.05
|Горелов Павел
|1
|0.05
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|5
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Кокоев Давид
|3
|0
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|8
|0
|Фартуна Борис
|7
|0
|Гаглоев Александр
|5
|1
|Гюрджан Артём
|5
|1
|Пальцев Валентин
|6
|0
|Куль Руслан
|4
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
КАМАЗ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
14
Нефтехимик
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
КАМАЗ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
29%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2
Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2
КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка Песчанокопское 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
Результаты матчей
Нефтехимик
КАМАЗ
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
47
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
129
615
516
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 20
|39
|2.
|21
|10
|8
|3
|28 - 15
|38
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|21 - 11
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|28 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 17
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|24 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|19 - 21
|27
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|27 - 33
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|13.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 23
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 22
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|17 - 28
|20
|17.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 27
|20
|18.
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|17 - 28
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 17
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Нефтехимик - КАМАЗ
Исход игры
Нефтехимик
54.7% (29)
Ничья
32.1% (17)
КАМАЗ
13.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
2:1 Нефтехимик
30.2% (16)
1:1 Ничья
28.3% (15)
1:0 Нефтехимик
15.1% (8)
1:2 КАМАЗ
11.3% (6)
2:0 Нефтехимик
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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