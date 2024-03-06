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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Нефтехимик
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 51
Нефтехимик 56.9% (29)
X 29.4% (15)
КАМАЗ 13.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
КАМАЗ
2.00
3.25
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
КАМАЗ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

МПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:0
ВДЗУПГА
2:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
1:2
К
2:3
ВДЗУП
2:3
ВДЗУП
2:0
К
1:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
4:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.91

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Среднее время на гол

66
78

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.19
Першин Матвей 3 0.14
Петров Максим Вячеславович 2 0.1
Котик Артём 2 0.1
Морозов Кирилл 1 0.05
Денисов Роман 1 0.05
Емельянов Данила 1 0.05
Липовой Данил 1 0.05
Кокоев Давид 1 0.05
Базелюк Константин 1 (1) 0.05
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таликин Дамир 3 0.14
Гаглоев Александр 3 (2) 0.14
Мануйлов Роман 2 0.1
Укомский Артемий 2 0.1
Куль Руслан 2 0.1
Пальцев Валентин 2 0.1
Фартуна Борис 2 0.1
Щербатюк Александр 1 0.05
Борисенко Григорий 1 0.05
Горелов Павел 1 0.05

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 5 0
Денисов Роман 3 0
Кокоев Давид 3 0
Петров Максим Вячеславович 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 8 0
Фартуна Борис 7 0
Гаглоев Александр 5 1
Гюрджан Артём 5 1
Пальцев Валентин 6 0
Куль Руслан 4 1
Аюкин Руслан 4 0
Абрамов Артём 3 0
Таликин Дамир 3 0
Почивалин Валерий 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
КАМАЗ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
14
Нефтехимик
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
КАМАЗ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
29%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2
Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2
КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка Песчанокопское 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Нефтехимик
КАМАЗ

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
7
2
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
5
16
1
20
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 21 11 6 4 33 - 20 39
2.
Арсенал Тула
 21 10 8 3 28 - 15 38
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
4.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
5.
Акрон
 Заявка 21 10 5 6 27 - 17 35
6.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
7.
Родина Москва
 Заявка 21 8 7 6 32 - 20 31
8.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 31 - 29 27
9.
Нефтехимик
 Заявка 21 7 6 8 18 - 20 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
11.
Шинник
 Заявка 21 7 6 8 27 - 33 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 21 6 8 7 19 - 20 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 6 7 8 20 - 23 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 21 5 5 11 17 - 28 20
17.
Волгарь
 Заявка 21 4 8 9 18 - 27 20
18.
Черноморец Нв
 Заявка 21 3 9 9 17 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Енисей
 Заявка 11 7 1 3 23 - 13 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 11 2 4 5 10 - 18 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
5.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 11 3 5 3 16 - 11 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 0 4 7 6 - 17 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Нефтехимик 56.9% (29)
    X 29.4% (15)
    КАМАЗ 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    КАМАЗ
    2.00
    3.25
    3.35
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - КАМАЗ

    Исход игры
    Нефтехимик
    54.7% (29)
    Ничья
    32.1% (17)
    КАМАЗ
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтехимик
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    28.3% (15)
    1:0 Нефтехимик
    15.1% (8)
    1:2 КАМАЗ
    11.3% (6)
    2:0 Нефтехимик
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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