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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:0
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
38' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
40' Желтая карточка
Michal Kaput
1:0
45' Пенальти
Томашевич Гжегож
71' Желтая карточка
Нашименту Филипе
90' Желтая карточка
Леандро
90'+5
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
22
Koki
Hinokio
99
Пясецки
Фабиан
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
7
Козак
Милош
19
Ангельски
Кароль
Сталь Мелец
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Радомьяк Радом

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 3 (2) 0.33
Мак Матеуш 2 0.22
Де Амо Хонатан 1 0.11
Колев Александар 1 0.11
Пясецки Фабиан 1 0.11
Урбаньчик Мацей 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леандро 2 0.25
Ангельски Кароль 2 (1) 0.25
Рондон Марио 1 0.13
Машаду Луиш 1 0.13
Радецки Матеуш 1 0.13
Dominik Sokol 1 0.13
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Урбаньчик Мацей 1 0
Флис Марцин 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 1
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Damian Jakubik 2 0
Машаду Луиш 2 0
Michal Kaput 2 0
Рондон Марио 1 0
Леандро 1 0
Бранко Рафаэл 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 37.5% (3) 0 37.5% (3) 25% (2) 0 0
 Радомьяк Радом 0 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сталь Мелец 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 0:3 Ракув Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна
Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Заглембе Любин 1:0 8 5 0 3 10 - 12 15
4. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
5. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
7. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
9. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
10. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 6 3 0 3 7 - 6 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 0:1 9 1 4 4 8 - 9 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 1:0 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Легия 2 2 0 0 4 - 1 6
11. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 0:1 5 0 3 2 2 - 5 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заглембе Любин 1:0 4 2 0 2 2 - 7 6
5. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
7. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
8. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Варта Познань 0:1 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
11. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Ягеллония Имас Хесус 4 0 1
5. Лехия Гданьск Зволински Лукаш 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
5. Висла Краков Шота Серафин 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Томашевич Гжегож из команды Сталь Мелец забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Michal Kaput получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Гетингер Крыстян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:0 Радомьяк Радом онлайн




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