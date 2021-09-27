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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1602
АИК
0'
1:0
2' Гол
Эдвардсен Виктор
17' Желтая карточка
Сабеткар Шон
58' Желтая карточка
Джурджич Никола
2:0
66' Гол
Эдвардсен Виктор
85' Желтая карточка
Оума Эрик
2:1
90' Гол
Бауи Набиль
90'+5
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
21
Радулович
Боян
Дегерфорс
3-4-3
АИК
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
АИК

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 11 (1) 0.52
Бертильссон Юхан 4 (1) 0.19
Саиди Абдельрахман 3 0.14
Джурджич Никола 2 0.1
Аяз Ферхад 1 0.05
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Карлен Адам 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Экрот Оливер 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 7 0.33
Стефанелли Николас 5 0.24
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.14
Милошевич Александер 3 0.14
Радулович Боян 3 0.14
Гойтом Хенок 2 0.1
Юлятупа Саку 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Страннегорд Том 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Рогич Филип 1 0.05
Хуссейн Билаль 1 0.05
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 4 1
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 4 0
Экрот Оливер 4 0
Сабеткар Шон 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Гранат Густав 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Оума Эрик 4 0
Милошевич Александер 3 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Люстиг Микаэль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дегерфорс 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 АИК 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 10.34% (3) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Сириус Кальмар 4:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Мьельбю
Мальмё 3:0 Дегерфорс Слейпнер 1:8 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Хеккен Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс
АИК Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальмар 1:1 АИК АИК 3:1 Гётеборг Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру
АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 21 5 7 9 24 - 31 22
12. Хальмстад Заявка 21 4 10 7 14 - 18 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс Заявка 21 6 3 12 23 - 39 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
10. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
11. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
12. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
13. Хальмстад Заявка 10 2 7 1 7 - 6 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Сабеткар Шон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Эдвардсен Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дегерфорс 2:1 АИК онлайн




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