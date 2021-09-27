Швеция: Аллсвенскан 2021
Дегерфорс
2:1
Конец матча
Стадион: Стора Валла Зрители: 1602
АИК
1:0
2' ГолЭдвардсен Виктор
17' Желтая карточкаСабеткар Шон
58' Желтая карточкаДжурджич Никола
2:0
66' ГолЭдвардсен Виктор
85' Желтая карточкаОума Эрик
2:1
90' ГолБауи Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
2'
17'
58'
66'
2:0
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Дегерфорс
АИК
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|11 (1)
|0.52
|Бертильссон Юхан
|4 (1)
|0.19
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.14
|Джурджич Никола
|2
|0.1
|Аяз Ферхад
|1
|0.05
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Карлен Адам
|1
|0.05
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|7
|0.33
|Стефанелли Николас
|5
|0.24
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Милошевич Александер
|3
|0.14
|Радулович Боян
|3
|0.14
|Гойтом Хенок
|2
|0.1
|Юлятупа Саку
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Страннегорд Том
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|4
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Экрот Оливер
|4
|0
|Сабеткар Шон
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Милошевич Александер
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Люстиг Микаэль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дегерфорс
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|АИК
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Сириус Кальмар 4:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Мьельбю
Мальмё 3:0 Дегерфорс Слейпнер 1:8 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Хеккен Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс
АИК Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кальмар 1:1 АИК АИК 3:1 Гётеборг Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 33
|27
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 31
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|14 - 18
|22
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 39
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 6
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 22
|11
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0