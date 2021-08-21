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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
1:0
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
42' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
45' Желтая карточка
Горин Олег
1:0
60' Гол
Гегедош Роберт
1:0
66' Не забитый пенальти
74' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
83' Желтая карточка
Кучеров Валерий
90' Красная карточка
Дахновский Виталий
90'+7
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
42
Пасич
Евгений
29
Кучеров
Валерий
77
Полулях
Никита
17
Пасич
Геннадий
88
Гегедош
Роберт
7
Сергийчук
Михаил
1
Кучер
Даниил
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
13
Лиховидько
Виктор
3
Багайоко
Сиака
99
Кобак
Эдвард
8
Хахлев
Алексей
6
Петрусенко
Aлександр
7
Кулиев
Эльдар
11
Селезнёв
Евгений
Верес
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.2
2. Солдат Игорь 1 0.2
3. Шестаков Михаил 1 0.2
4. Кучеров Валерий 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горин Олег 1 0.25
2. Вишневский Олег 1 0.25
3. Гончар Игорь 0 0
4. Коваленко Богдан 0 0

Карточки

Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Полулях Никита 2 0
3. Кучеров Валерий 2 0
4. Дахновский Виталий 0 1
5. Сергийчук Михаил 1 0
6. Клёц Дмитрий 1 0
7. Пасич Геннадий 1 0
8. Махнев Дмитрий 1 0
Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 2 0
2. Багайоко Сиака 2 0
3. Кныш Данило 1 0
4. Синегуб Олег 1 0
5. Месхи Михаил 1 0
6. Кучер Даниил 1 0
7. Байдал Антон 1 0
8. Кобак Эдвард 1 0
9. Горин Олег 1 0
10. Кулиев Эльдар 1 0
11. Петрусенко Aлександр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верес 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Минай 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка
Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье
Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай

Последние игры между собой

Верес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Верес 1:1 Минай Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
10. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Черноморец Од Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Oleg Gorin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Сергийчук Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Верес 62.7% (84)
X 35.8% (48)
Минай 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Верес 1:0 Минай онлайн


Прогнозы на матч Верес 1:0 Минай

Исход игры
Верес
62.7% (84)
Ничья
35.8% (48)
Минай
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
17.29% (23)
Меньше
82.71% (110)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
1:0 Верес
38.8% (52)
1:1 Ничья
29.9% (40)
2:1 Верес
15.7% (21)
2:0 Верес
6.7% (9)
0:0 Ничья
6% (8)
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