Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Минай
42' Желтая карточкаСергийчук Михаил
45' Желтая карточкаГорин Олег
1:0
60' ГолГегедош Роберт
74' Желтая карточкаКулиев Эльдар
83' Желтая карточкаКучеров Валерий
90' Красная карточкаДахновский Виталий
47
Когут
Богдан
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
99
Кобак
Эдвард
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
44 Матич МиславЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
42'
45'
60'
1:0
66'
1:0
74'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гегедош Роберт
|1
|0.2
|2.
|Солдат Игорь
|1
|0.2
|3.
|Шестаков Михаил
|1
|0.2
|4.
|Кучеров Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горин Олег
|1
|0.25
|2.
|Вишневский Олег
|1
|0.25
|3.
|Гончар Игорь
|0
|0
|4.
|Коваленко Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Полулях Никита
|2
|0
|3.
|Кучеров Валерий
|2
|0
|4.
|Дахновский Виталий
|0
|1
|5.
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|6.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|7.
|Пасич Геннадий
|1
|0
|8.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|3.
|Кныш Данило
|1
|0
|4.
|Синегуб Олег
|1
|0
|5.
|Месхи Михаил
|1
|0
|6.
|Кучер Даниил
|1
|0
|7.
|Байдал Антон
|1
|0
|8.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|9.
|Горин Олег
|1
|0
|10.
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|11.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верес
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Минай
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка
Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье
Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай
Последние игры между собой
Верес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|3
|0
Прогнозы на матч Верес 1:0 Минай
Исход игры
Верес
62.7% (84)
Ничья
35.8% (48)
Минай
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
17.29% (23)
Меньше
82.71% (110)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
1:0 Верес
38.8% (52)
1:1 Ничья
29.9% (40)
2:1 Верес
15.7% (21)
2:0 Верес
6.7% (9)
0:0 Ничья
6% (8)
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