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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча

Стадион:
Верес
0'
1:0
64' Гол
Ильин Олег
67' Желтая карточка
Петько Сергей
78' Желтая карточка
Пасич Геннадий
89' Желтая карточка
Дахновский Виталий
90'+3
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
22
Павловец
Александр
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
11
Нуриев
Анатолий
14
Милько
Вадим
20
Чурко
Вячеслав
49
Сичинава
Ника
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
32
Петько
Сергей
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
Колос Ковалёвка
Верес

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Верес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.13
Ильин Олег 2 0.13
Сичинава Ника 1 0.06
Черноморец Александр 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Чурко Вячеслав 1 0.06
Новак Евгений 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Нуриев Анатолий 1 0.06
Богданов Андрей 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 3 0.19
Шестаков Михаил 3 0.19
Солдат Игорь 2 0.13
Немчанинов Дмитрий 1 0.06
Гегедош Роберт 1 0.06
Пасич Евгений 1 0.06
Сергийчук Михаил 1 0.06
Кучеров Валерий 1 0.06
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.06
Панасенко Сергей 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кариока Силва 3 1
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Богданов Андрей 4 0
Петров Кирилл 4 0
Сичинава Ника 3 0
Золотов Николай 3 0
Павловец Александр 3 0
Черноморец Александр 3 0
Костишин Денис 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Задоя Евгений 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 5 1
Пасич Геннадий 5 0
Сергийчук Михаил 2 1
Дахновский Виталий 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Петько Сергей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Гечев Михаил 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Мирошник Роман 1 0
Солдат Игорь 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
4
29%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

11
1
9 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

22
15
16 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
14%
4
27%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
2
9%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2
Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 13 2 1 41 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Рух Львов Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Колос Ковалёвка 50.8% (67)
X 37.9% (50)
Верес 11.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Верес онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Верес

Исход игры
Колос Ковалёвка
50.8% (67)
Ничья
37.9% (50)
Верес
11.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.66% (31)
Меньше
76.34% (100)
Обе команды забьют
Да
54.96% (72)
Нет
45.04% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (42)
1:0 Колос Ковалёвка
31.8% (42)
2:1 Колос Ковалёвка
16.7% (22)
0:1 Верес
6.1% (8)
0:0 Ничья
5.3% (7)
1:2 Верес
3.8% (5)
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