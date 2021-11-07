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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
0:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
26' Гол
Довбик Артём
27' Желтая карточка
Ковалёв Максим
30' Желтая карточка
Шишка Михаил
34' Вторая желтая карточка
Шишка Михаил
69' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
85' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
90'+4
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
39
Опанасенко
Евгений
8
Полегенько
Павел
23
Шишка
Михаил
15
Коробенко
Андрей
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
17
Ситало
Артём
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
4
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
9
Гуцуляк
Алексей
30
Джурасек
Невен
29
Назаренко
Александр
7
Довбик
Артём
Ингулец
Днепр-1

История личных встреч

Ингулец
Днепр-1

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМС
2:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПД
3:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.15
Шарай Владислав 2 0.15
Гопей Стефен Майкл 2 0.15
Коваленко Илья 1 0.08
Козак Александр 1 0.08
Бартулович Младен 1 (1) 0.08
Опанасенко Евгений 0 0
Асмелаш Хеннос 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 8 0.57
Пихалёнок Александр 2 0.14
Назаренко Александр 2 0.14
Чуже Марио 2 (1) 0.14
Гуцуляк Алексей 2 0.14
Игнатенко Даниил 2 0.14
Адамюк Владимир 1 0.07
Русин Назарий 1 0.07
Кравченко Никита 0 0
Лучкевич Валерий 0 0
Джурасек Невен 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шишка Михаил 2 1
Бартулович Младен 3 0
Опанасенко Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Шарай Владислав 2 0
Павлов Виталий 1 0
Козак Александр 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Головкин Иван 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Логинов Сергей 3 1
Игнатенко Даниил 4 0
Пихалёнок Александр 2 1
Когут Игорь 2 1
Джурасек Невен 3 0
Сваток Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Батагов Арсений 2 0
Лучкевич Валерий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
4
40%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
4
80%
76-90

Забито

10
21
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
4
19%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
4
40%
4
19%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
18%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 14 10 3 1 35 - 7 33
3. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
4. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
5. Заря 0:0 Заявка 14 8 3 3 30 - 16 27
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Верес 0:0 Заявка 14 5 5 4 12 - 12 20
8. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 13 3 3 7 7 - 18 12
12. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
13. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5. Заря 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Верес 0:0 Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 1 15
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря 0:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Верес 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
8. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
9. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Шишка Михаил получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    30'
    Шишка Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ковалёв Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Ингулец 10.4% (14)
X 12.7% (17)
Днепр-1 76.9% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ингулец 0:1 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Днепр-1

Исход игры
Ингулец
10.4% (14)
Ничья
12.7% (17)
Днепр-1
76.9% (103)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
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1:2 Днепр-1
42.5% (57)
0:1 Днепр-1
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11.2% (15)
0:2 Днепр-1
9% (12)
1:0 Ингулец
6.7% (9)
2:1 Ингулец
2.2% (3)
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