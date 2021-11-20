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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
3:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
0:1
19' Гол
Бабогло Владислав
1:1
28' Пенальти
Довбик Артём
2:1
30' Гол
Довбик Артём
40' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
3:1
41' Гол
Логинов Сергей
45' Желтая карточка
Калюжный Иван
49' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
59' Желтая карточка
Сваток Александр
60' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
83' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
90'+4
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
4
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
9
Гуцуляк
Алексей
30
Джурасек
Невен
25
Чуже
Марио
7
Довбик
Артём
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
2
Мельник
Александр
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
20
Кирюханцев
Игорь
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
99
Устименко
Денис
Днепр-1
Александрия

История личных встреч

Днепр-1
Александрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 10 (1) 0.67
Пихалёнок Александр 2 0.13
Назаренко Александр 2 0.13
Чуже Марио 2 (1) 0.13
Гуцуляк Алексей 2 0.13
Игнатенко Даниил 2 0.13
Логинов Сергей 1 0.07
Адамюк Владимир 1 0.07
Русин Назарий 1 0.07
Кравченко Никита 0 0
Лучкевич Валерий 0 0
Джурасек Невен 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.27
Калюжный Иван 2 0.13
Бабогло Владислав 2 0.13
Ковалец Кирилл 1 0.07
Кирюханцев Игорь 1 0.07
Гринь Сергей 1 0.07
Дубра Каспар 1 0.07
Кожушко Олег 1 0.07
Спинелли Клаудио 1 0.07
Устименко Денис 1 0.07
Рыбалка Сергей 0 0
Цуриков Андрей 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Логинов Сергей 3 1
Пихалёнок Александр 3 1
Игнатенко Даниил 4 0
Когут Игорь 2 1
Сваток Александр 3 0
Джурасек Невен 3 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Батагов Арсений 2 0
Лучкевич Валерий 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Калюжный Иван 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Дубра Каспар 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Мирошниченко Денис 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
12 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
21%
1
11%
1-15
6
43%
3
33%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

24
15
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
17%
1
7%
1-15
7
29%
29%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0
Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1
Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
3. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
4. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
14. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ivan Kaliuzhnyi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Логинов Сергей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Рыбалка Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бабогло Владислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Днепр-1 68.7% (92)
X 24.6% (33)
Александрия 6.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Днепр-1 3:1 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Александрия

Исход игры
Днепр-1
68.7% (92)
Ничья
24.6% (33)
Александрия
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
60.61% (80)
Нет
39.39% (52)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
30.6% (41)
1:0 Днепр-1
28.4% (38)
1:1 Ничья
21.6% (29)
2:0 Днепр-1
5.2% (7)
1:2 Александрия
3% (4)
0:1 Александрия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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