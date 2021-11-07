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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
21' Желтая карточка
Нич Назарий
40' Желтая карточка
Зозуля Алексей
0:1
52' Гол
Калитвинцев Владислав
0:2
82' Гол
Завийский Тарас
90' Красная карточка
Романчук Александр
90'+4
31
Ильющенков
Александр
21
Романчук
Александр
II
6
Лека
Михай
8
Брикнер
Иван
9
Зозуля
Алексей
5
Довгий
Алексей
24
Якимец
Владимир
27
Бусько
Андрей
13
Нич
Назарий
89
Политыло
Сергей
30
Ньярко
Эрнест
21
Мисак
Роман
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
5
Масалов
Александр
7
Болбат
Сергей
8
Домбровский
Андрей
10
Тотовицкий
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
17
Завийский
Тарас
90
Шевцов
Илья
20
Безбородько
Денис
Львов
Десна

История личных встреч

Львов
Десна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.07
Ньярко Эрнест 1 0.07
Романчук Александр II 1 0.07
Чирьяк Фране 1 (1) 0.07
Довгий Алексей 1 0.07
Грисьо Максим 1 0.07
Якимец Владимир 1 0.07
Шина Алвес 1 0.07
Ременяк Артур 1 0.07
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.5
Калитвинцев Владислав 3 0.21
Завийский Тарас 3 0.21
Тотовицкий Андрей 2 0.14
Будковский Филипп 1 0.07
Волошин Викентий 1 0.07
Картушов Егор 0 0
Юрченко Владлен 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Александр II 5 1
Довгий Алексей 5 0
Ньярко Эрнест 5 0
Зозуля Алексей 4 0
Грисьо Максим 4 0
Брикнер Иван 3 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Якимец Владимир 3 0
Бусько Андрей 3 0
Политыло Сергей 2 0
Нич Назарий 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Болбат Сергей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
50%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
8
44%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
19%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
4
19%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4
Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0
Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
2. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
3. Заря Заявка 14 9 2 3 33 - 16 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
12. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
13. Львов Заявка 14 2 4 8 9 - 22 10
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Зозуля Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Nazarii Nych получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Львов 27.1% (36)
X 44.4% (59)
Десна 28.6% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Львов 0:2 Десна онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:2 Десна

Исход игры
Львов
27.1% (36)
Ничья
44.4% (59)
Десна
28.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (28)
Меньше
78.79% (104)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (56)
1:0 Львов
17.3% (23)
1:2 Десна
13.5% (18)
0:1 Десна
12.8% (17)
2:1 Львов
6.8% (9)
2:0 Львов
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Десна
1.5% (2)
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