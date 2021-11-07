Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
21' Желтая карточкаНич Назарий
40' Желтая карточкаЗозуля Алексей
0:1
52' ГолКалитвинцев Владислав
0:2
82' ГолЗавийский Тарас
90' Красная карточкаРоманчук Александр
13
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 АлвароНападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
21'
40'
52'
54'
82'
История личных встреч
Львов
Десна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.07
|Ньярко Эрнест
|1
|0.07
|Романчук Александр II
|1
|0.07
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.07
|Довгий Алексей
|1
|0.07
|Грисьо Максим
|1
|0.07
|Якимец Владимир
|1
|0.07
|Шина Алвес
|1
|0.07
|Ременяк Артур
|1
|0.07
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.5
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.21
|Завийский Тарас
|3
|0.21
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.14
|Будковский Филипп
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Картушов Егор
|0
|0
|Юрченко Владлен
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Александр II
|5
|1
|Довгий Алексей
|5
|0
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Зозуля Алексей
|4
|0
|Грисьо Максим
|4
|0
|Брикнер Иван
|3
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Бусько Андрей
|3
|0
|Политыло Сергей
|2
|0
|Нич Назарий
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
50%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
8
44%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
19%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
4
19%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4
Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0
Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 22
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Львов 0:2 Десна
Исход игры
Львов
27.1% (36)
Ничья
44.4% (59)
Десна
28.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (28)
Меньше
78.79% (104)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (56)
1:0 Львов
17.3% (23)
1:2 Десна
13.5% (18)
0:1 Десна
12.8% (17)
2:1 Львов
6.8% (9)
2:0 Львов
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Десна
1.5% (2)
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