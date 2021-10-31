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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
17' Желтая карточка
Романчук Александр
21' Желтая карточка
Нгамба Альваро
40' Желтая карточка
Довгий Алексей
71' Желтая карточка
Крушиньский Борис
72' Желтая карточка
Якимец Владимир
0:1
83' Гол
Романчук Александр
90'+5
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
22
Павловец
Александр
5
Петров
Кирилл
4
Сакив
Тарас
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
6
Нгамба
Альваро
20
Чурко
Вячеслав
11
Нуриев
Анатолий
49
Сичинава
Ника
31
Ильющенков
Александр
21
Романчук
Александр
II
6
Лека
Михай
8
Брикнер
Иван
27
Бусько
Андрей
5
Довгий
Алексей
89
Политыло
Сергей
24
Якимец
Владимир
29
Ременяк
Артур
13
Нич
Назарий
30
Ньярко
Эрнест
Колос Ковалёвка
Львов

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Львов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 2 0.17
Лысенко Владимир 2 0.17
Чурко Вячеслав 1 0.08
Новак Евгений 1 0.08
Черноморец Александр 1 0.08
Костишин Денис 1 0.08
Сичинава Ника 0 0
Богданов Андрей 0 0
Ильин Олег 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньярко Эрнест 1 0.08
Романчук Александр II 1 0.08
Чирьяк Фране 1 (1) 0.08
Довгий Алексей 1 0.08
Грисьо Максим 1 0.08
Якимец Владимир 1 0.08
Шина Алвес 1 0.08
Ременяк Артур 1 0.08

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 3 0
Кариока Силва 3 0
Богданов Андрей 3 0
Сичинава Ника 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Черноморец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 5 0
Ньярко Эрнест 5 0
Романчук Александр II 5 0
Грисьо Максим 4 0
Зозуля Алексей 3 0
Брикнер Иван 3 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Якимец Владимир 3 0
Ренан Соарес 2 0
Бусько Андрей 2 0
Политыло Сергей 1 0
Алваро 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

18
19
14 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
4
21%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
6
33%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Нгамба Альваро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Романчук Александр II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Колос Ковалёвка 77% (104)
X 16.3% (22)
Львов 6.7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
77% (104)
Ничья
16.3% (22)
Львов
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.7% (32)
Меньше
76.3% (103)
Обе команды забьют
Да
38.52% (52)
Нет
61.48% (83)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
51.1% (69)
2:1 Колос Ковалёвка
20% (27)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Колос Ковалёвка
5.9% (8)
1:2 Львов
3.7% (5)
0:1 Львов
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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